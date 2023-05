Un observatoire international de surveillance pour les maladies infectieuses

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) lance un observatoire des maladies infectieuses. Un véritable réseau international de surveillance, suite à la pandémie de Covid-19.

D’autres pandémies sont à venir et « Nous ne pouvons pas tout simplement continuer comme avant », a déclaré le directeur de l’Organisation mondiale de la santé en ouverture de la 76ème Assemblée mondiale de la santé qui a eu lieu le 25 mai dernier.

Prévenir les maladies infectieuses

La pandémie de Covid-19 a laissé des traces et entraîné une crise sanitaire internationale sans précédent. Les leçons sont-elles en passe d’être entendues ? Oui, si on en juge la décision de l’OMS de lancer un observatoire international des maladies infectieuses. Il s’agit d’un réseau de surveillance chargé de détecter les menaces posées par les maladies émergentes le plus rapidement possible.

Au cœur de l’accord proposé se trouve la nécessité d’assurer l’équité à la fois dans l’accès aux outils nécessaires pour prévenir les pandémies (technologies comme les vaccins, équipements de protection individuelle, informations, savoir-faire, etc.) et l’accès aux soins pour tous. OMS

Partager les informations

Le Réseau International de Surveillance des Pathogènes (International Pathogen Surveillance Network (IPSN)) prendra la forme d’une plateforme où les différents pays pourront échanger leurs informations. Un autre objectif sera de collecter et d’analyser des échantillons, a indiqué l’OMS. Le but étant d’identifier au plus vite les maladies infectieuses.

Génomique

Le réseau utilisera la génomique. Une science récente, qui étudie le génome d’un individu, d’une tumeur ou d’un virus comme le Covid-19 et ses nombreux variants apparus successivement – Alpha, Bêta, Gamma, Delta, Omicron… Une fois le génome séquencé, on peut étudier la contagiosité, dangerosité et le mode de diffusion des virus. Et donc mieux repérer les maladies infectieuses, empêcher leur diffusion et développer de nouveaux traitements et vaccins.