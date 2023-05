Allergies aux pollens : c’est parti

Les personnes allergiques ne sont pas à la fête. Et pour cause, les pollens sont présents partout en France. Surtout de graminées. Quatre-vingt-un départements sont concernés.

Seul le nord de la France présente un risque modéré, d’après le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA).

Bulletin allergo-pollinique du 26 mai

La France dans le rouge pour la Pentecôte!

Les belles conditions météorologiques annoncées avec un temps doux et printanier au nord de la Loire et estival au sud favoriseront l’émission et la dispersion des pollens de graminées dans l’air. pic.twitter.com/2SJFyzsMme — Réseau National de Surveillance Aérobiologique (@rnsa_pollen) May 26, 2023

Alerte aux graminées

Les belles conditions météorologiques printanières favorisent l’émission et la dispersion des pollens de graminées dans l’air.

« Les nombreuses averses de pluies de ce début mai ont pu apporter un peu de répit aux allergiques en plaquant les pollens au sol mais elles ont aussi malheureusement favorisé la croissance et le développement des graminées », explique le RNSA sur son site.

Et les pollens de chêne ? Le risque d’allergie ne dépassera pas le niveau faible à localement moyen.

Le risque d’allergie sera faible pour les pollens de plantain, oseille et orties (urticacées).

Autour de la Méditerranée, en plus des graminées, on retrouvera des pollens de pariétaires (urticacées) et d’olivier avec un risque d’allergie de niveau moyen à élevé.

L’allergie est un problème de santé publique qui touche une partie importante de la population. En France 10 à 20% de la population est allergique au pollen. Les allergies respiratoires sont au premier rang des maladies chroniques de l’enfant. Près de 2000 décès sont enregistrés chaque année à cause de l’asthme. Site vegetationenville.fr

Se protéger des pollens

Le pollen présent dans l’air pénètre les voies respiratoires et entre en contact avec les yeux, provoquant une inflammation chez les personnes allergiques, de plus en plus nombreuses. Les symptômes les plus fréquents de ces affections sont les suivants : yeux larmoyants, piquants, nez qui coule ou nez obstrué, gorge irritée…

Les bons gestes

Aérer la maison en fin de journée afin d’éviter que les graminées ne rentre courant la journée,

avant une promenade à la campagne, se renseigner sur les alertes polliniques du RNSA (Réseau National de Surveillance Aérobiologique)

porter des lunettes de soleil en extérieur,

ne pas dormir si possible la fenêtre ouverte si le lit est proche de la fenêtre,

se laver souvent les cheveux afin d’éliminer le pollen (de préférence avant d’aller se coucher),

éviter de rouler en voiture avec la fenêtre ouverte ou de faire du vélo.

Et le sport ? A éviter en cas de pic pollinique ainsi que le jardinage. Autre conseil : ne pas faire sécher le linge à l’extérieur car le pollen a tendance à se fixer sur le tissu.

Autre conseil pour la voiture : pensez à faire remplacer votre filtre de climatisation, et roulez les vitres fermées.

En cas d'allergie voici les gestes à adopter pour diminuer l'exposition aux #pollens , #prévention

(N'hésitez pas à aller chez un médecin en cas d'aggravation de vos symptômes ! ) pic.twitter.com/yl5BsEegqq — Réseau National de Surveillance Aérobiologique (@rnsa_pollen) April 16, 2018

Traiter les allergies

Le seul moyen de traiter une allergie au pollen sur du long terme est la désensibilisation. Cela consiste à mettre l’allergène en contact avec votre organisme régulièrement et à faible dose sur plusieurs années. Ainsi, le corps cessera de reconnaître l’allergène comme un ennemi.

Les autres solutions consistent en des traitements symptomatiques afin de limiter dans le temps les symptômes du rhume des foins. Vous pouvez par exemple vous rincer régulièrement le nez avec du sérum physiologique ou avec un spray nasal d’eau de mer additionné de manganèse.

Il est également possible de prendre des médicaments antihistaminiques afin de réduire la réaction allergique. Pour les symptômes respiratoires plus sévères, des dérivés de la cortisone sont disponibles. Les antihistaminiques sont disponibles sans ordonnance. Demandez conseil à votre pharmacien qui pourra vous conseiller un spray nasal, une solution de lavage oculaire et/ou un antihistaminique pour une durée de 7 jours. Si les symptômes persistent, consultez votre généraliste afin qu’il vous prescrive un anti histaminique pour une durée plus longue jusqu’à la disparition des symptômes.