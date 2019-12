Vous êtes prêts à dévaler les pentes enneigées ? Attention, quelques mesures sont à respecter pour éviter les blessures et profiter de vos vacances.

Prenez soin de vos jambes

Les membres inférieurs seront sollicités pendant votre pratique sportive, que ce soit le ski alpin, le ski de fond ou les raquettes. Prenez le temps de pratiquer quelques exercices d’assouplissement et de musculation, au moins un mois avant votre séjour à la neige : en salle de gymnastique ou chez vous. La marche à pied ou le vélo sont également très recommandés.

Le quadriceps en particulier sera sollicité pendant votre pratique, en cas de déséquilibre et pour éviter la chute.

Ensuite, le genou est l’articulation qui travaillera le plus. Il faut que les capacités de verrouillage de cette articulation soient optimisées au maximum.

Pensez également à renforcer vos abdominaux. Pour cela dix à quinze minutes d’exercices par jour ou tous les deux jours suffisent.

Une fois sur place, ne négligez pas l’échauffement avant l’effort : au moins quinze minutes. Ce n’est pas superflu, car le ski est un sport ! Et cela vous évitera des douleurs articulaires ou des tendinites. Et surtout hydratez-vous avant pendant et après l’effort ! Mangez avant de pratiquer et arrêtez-vous dès que la fatigue se fait sentir.

Matériel adapté, crème solaire, lunettes

Enfin, ne lésinez pas sur le matériel, achetez ou louez des chaussures et du matériel adaptés au type de sport que vous pratiquez. Dans les magasins spécialisés, des conseillers sont là pour vous aiguiller. Prenez au ­besoin quelques cours auprès d’un professionnel qui vous apprendra les bons gestes techniques. Vous y gagnerez par ailleurs en efficacité.

Vous ressentirez sans doute, une fatigue et/ou des courbatures les premiers jours : c’est normal !

Faites une pause le troisième ou le quatrième jour. Changez de pratique sportive, choississez-en une plus douce.

Le port de lunettes de soleil est indispensable (attention à l’ophtalmie des neiges) ainsi que l’application de crème solaire écran total pendant la totalité du séjour.

Ces conseils sont encore plus valables pour les enfants.

Sites à consulter : Fédération française de montagne et d’escalade, Association nationale des médecins et sauveteurs de montagne, Météo France.