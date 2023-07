Sida : vers une sortie du tunnel ?

L’Onusida souhaite lancer un message positif. Sa feuille de route intitulée The Path that Ends AIDS (Le chemin qui mène à la fin du sida), contient des données qui montrent que l’éradication du sida est possible.

La fin du sida dans dix ans ? L’Onusida y croit. Car, dans plusieurs régions du monde, des progrès sont enregistrés, indique l’organisation dans son rapport annuel.

Avec plus d’une personne qui meurt chaque minute dans le monde, le sida est la pandémie la plus meurtrière. Onusida

Lutte contre le sida : investir financièrement et politiquement

Le rapport souligne que dans les pays où il existe une véritable politique de lutte contre le sida ainsi que les moyens financiers, l’épidémie recule.

Exemples : le Botswana, l’Eswatini, le Rwanda, la Tanzanie et le Zimbabwe.

C’est-à-dire ? « Cela signifie que 95 % des personnes vivant avec le VIH connaissent leur état sérologique, 95 % de ces personnes suivent un traitement antirétroviral vital et que 95 % des personnes sous traitement ont une charge virale indétectable », répond l’Onusida.

Seize autres pays, dont huit en Afrique subsaharienne, la région où vivent 65 % des personnes séropositives, sont également sur le point d’atteindre cet objectif . Nations Unies

Il est possible de mettre fin au sida d’ici 2030, affirme l’ONUSIDA@UNAIDShttps://t.co/dcPqe9EI7D — ONU Info (@ONUinfo) July 17, 2023

Les femmes et les enfants

Grâce à l’accent mis sur le sida pédiatrique et aux investissements pour y mettre fin, 82 % des femmes enceintes et allaitantes vivant avec le VIH dans le monde, avaient accès à un traitement antirétroviral en 2022, contre 46 % en 2010.

« Ces efforts ont entraîné une baisse de 58 % des nouvelles contaminations au VIH chez les enfants entre 2010 et 2022, soit le niveau le plus bas depuis les années 1980 », lit-on dans le rapport.

Le monde n'est pas encore en voie de mettre fin à l'épidémie de sida d'ici 2030 mais il est toujours "possible" d'y parvenir, a indiqué Winnie Byanyima, directrice exécutive de l'Onusida appelant à soutenir davantage le financement de ces efforts ⤵️



🎥@EzvanJulie #AFPTV #AFP pic.twitter.com/ZfrFP1mSbh — Agence France-Presse (@afpfr) July 13, 2023

Le VIH est l’agent pathogène qui provoque une infection chronique évoluant vers le sida, en l’absence de traitement antirétroviral (ARV). Il s’agit d’un rétrovirus (un virus à ARN) de la famille des lentivirus, qui provoquent des maladies à évolution lente.