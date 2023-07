La dengue progresse en France

La dengue, maladie transmise par le moustique tigre progresse en France. En 2022, on a enregistre 378 cas, mais aussi 23 de chikungunya et six de virus Zika.

Une situation exceptionnelle selon une étude de Santé publique France qui rappelle qu’une surveillance est mise en place depuis 2006.

🦟En 2022, 378 cas importés de #dengue, 23 de #chikungunya et 6 de #Zika ont été notifiés en France hexagonale



👉 Article à lire dans le #BEH https://t.co/phxfHO9aux pic.twitter.com/zXC5KDsv1U — SantépubliqueFrance (@SantePubliqueFr) July 11, 2023

Moustique tigre

Le moustique Aedes albopictus, autrement dit le moustique-tigre est implanté en France métropolitaine depuis 2004. Il n’a cessé de s’étendre sur le territoire. Il est reconnaissable à ses rayures blanches et noires. et à sa petite taille (moins d’un centimètre). Il est silencieux et diurne, c’est-à-dire qu’il pique plutôt le jour (principalement le matin et le soir), alors que le moustique commun a plutôt tendance à piquer la nuit. Il est susceptible de transmettre la dengue, le chikungunya ou le zika. Pour transmettre ces virus, il doit néanmoins avoir piqué une personne infectée. Il s’est particulièrement adapté à l’écosystème urbain, troquant les forêts tropicales pour les gouttières, soucoupes de jardin ou autres réserves d’eau stagnante où il pond ses œufs. il apprécie la végétation dense pour s’abriter de la chaleur la journée. Une fois qu’il s’est installé, il difficile de le déloger.

🦟 Petit, silencieux, diurne et rayé : le moustique tigre se répand à travers le monde.



Le hic ? Il peut transmettre aux humains des virus comme ceux de la dengue, du chikugunya ou du zika.

Ce qu’il faut retenir 👇#EteSansSouci pic.twitter.com/rxiPVYu6KK — Anses (@Anses_fr) July 12, 2023

La dengue

La dengue, aussi appelée « grippe tropicale », est une maladie virale transmise à l’homme par des moustiques du genre Aedes, comme le moustique tigre.

Les signes de la dengue sont des douleurs articulaires, musculaires, des maux de tête, des nausées, une éruption cutanée avec ou sans fièvre, une conjonctivite. Au bout de 3 à 4 jours, une brève rémission est observée, puis les symptômes s’intensifient – des hémorragies conjonctivales, des saignements de nez ou des ecchymoses pouvant survenir – avant de régresser rapidement au bout d’une semaine. La guérison s’accompagne d’une convalescence d’une quinzaine de jours.

L’OMS estime à 50 millions le nombre de cas annuels Organisation mondiale de la santé

Chez certains patients, la maladie peut évoluer selon deux formes graves : la dengue hémorragique puis la dengue avec syndrome de choc qui est mortelle.

Se protéger

Il est très important de supprimer toutes les sources d’eaux stagnantes dans les soucoupes, les pots… sur les balcons, les jardins…, changer l’eau des bouquets de fleurs régulièrement, de mettre à l’abri de la pluie tout objet pouvant se remplir d’eau.

Pour se protéger contre les piqûres, plusieurs méthodes sont possibles : port de vêtements longs et amples, aménagement de l’habitat (moustiquaires aux fenêtres…), utilisation de produits répulsifs. Le moustique tigre ayant une activité diurne, l’utilisation de répulsifs cutanés reste l’option la plus efficace.

Pour plus d’informations, vous pouvez également demander conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.

Un portail en ligne (www.signalement-moustique.fr) permet de signaler les moustiques tigres.