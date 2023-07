Nutrition, comportement, bonnes habitudes, tous les aspects de la vie quotidienne des chiens et des chats peuvent être abordés avec votre vétérinaire. Le docteur Françoise Bussiéras, secrétaire générale du Syndicat National des Vétérinaires Exercice Libéral (SNVEL) et vétérinaire dans les Pyrénées-Atlantiques a bien voulu répondre aux grandes interrogations des maîtres.

LE COMPORTEMENT

Comportement : quels signes doivent m’alerter ?

Françoise Bussiéras : Les actions répétées peuvent constituer un signe d’alerte. Si votre animal a tendance à être hyperactif, à sauter partout ou à mordre tout le temps, à se lécher, à se gratter très souvent, ou s’il adopte d’autres attitudes répétitives, n’hésitez pas à aller consulter. Il en va de même s’il se met à dormir plus que d’habitude, ou à avoir peur de tout. Les animaux sont également concernés par les troubles alimentaires, boulimie ou anorexie. Soyez attentifs à leurs habitudes alimentaires.

En cas de doute, qui dois-je aller consulter ?

Françoise Bussiéras : Un vétérinaire pourra évaluer si son attitude est due au stress ou à une autre pathologie. Tout comme les humains, les animaux peuvent également développer une hypersensibilité, une hyperactivité ou d’autres troubles du comportement. Ces pathologies se soignent par la mise en place de thérapies particulières. A l’aide de méthodes d’éducation spécifiques et si besoin la prise de médicaments.

Pourquoi ne faut-il pas attendre trop longtemps avant de voir un vétérinaire ?

Françoise Bussiéras : Plus les pathologies du comportement seront identifiées tôt, plus on a de chances de les guérir. Idéalement, les pathologies des jeunes doivent être prise en charge lorsque l’animal est encore prépubère, avant six ou huit mois. Après la puberté, les traitements seront sans doute beaucoup plus longs…

Que faire si son attitude relève d’un problème d’éducation ?

Françoise Bussiéras : Les comportements inadaptés de votre fidèle compagnon peuvent éventuellement être la conséquence d’un manque d’éducation. Le médecin vétérinaire pourra vérifier qu’il ne s’agit pas d’un trouble du comportement et vous diriger vers d’autres professionnels canins, qui pourront alors reprendre avec vous les bases et les bonnes méthodes éducatives.

LES CONSULTATIONS VÉTÉRINAIRES

A quel âge a lieu la première consultation vaccinale ?

Françoise Bussiéras : La toute première consultation vaccinale chez le vétérinaire se fait en général à partir de deux mois. L’idéal est de venir dès l’adoption. L’animal aura ensuite deux autres moments de vaccination, à trois mois, puis à quatre mois. Cette dernière consultation a été ajoutée il y a quelques années, car les études ont prouvé qu’un autre rappel était nécessaire pour que les animaux soient correctement protégés.

Les chiens seront alors protégés contre la maladie virale et contagieuse dite « de Carré », la gastroentérite et la leptospirose.

Du côté des chats, les vaccins agissent également contre la gastroentérite, le coryza (qui peut porter atteinte à leur appareil respiratoire), et contre la leucose féline.

