Sanofi est reconnu responsable dans l’affaire de la Dépakine

Dans l’affaire de la Dépakine, Sanofi a été reconnu comme « responsable », par le tribunal judiciaire de Paris. Ce dernier estime que laboratoire a commis une faute envers les médecins et les patients. Car, il n’a pas donné assez d’informations sur les dangers de cet anti-épileptique, sur le fœtus.

La Dépakine a été responsable de malformations, troubles cognitifs et moteurs chez des milliers d’enfants, depuis plus de cinquante ans.

Sanofi sur le banc des accusés

C’est une victoire pour l’association de victimes, l’Apesac, fondée par Marine Martin, qui se bat depuis dix ans, pour faire reconnaitre la responsabilité de Sanofi dans ce scandale sanitaire de la Dépakine.

#Dépakine : le laboratoire Sanofi jugé responsable de mal avoir informé les utilisateurs https://t.co/ZQuCfezpuG — Marine Martin (@_MarineMartin) January 6, 2022

Déjà mis en examen, pour tromperie aggravée, blessures et homicides involontaires, Sanofi fait également face à des actions au civil, intentées par plusieurs familles à travers la France. L’Apesac avait choisi d’ouvrir un nouveau front, commun cette fois-ci, par cette action de groupe, la première en France dans le domaine de la santé.

Aujourd’hui enfin, le Tribunal de Paris « retient la faute, un manquement de Sanofi à ses obligations de vigilance et d’information et la commercialisation d’un produit défectueux, c’est essentiel », souligne l’avocat de l’association, Me Charles Joseph-Oudin.

Pour sa défense, Sanofi, qui va faire appel, met en cause la validité du rapport d’expertise qui a servi de base à la décision du tribunal judiciaire.

Le combat continue pour les victimes

Mais attention, préviennent Marine Martin et son avocat. Le tribunal fixe entre 1984 et 2006 la période de temps durant laquelle le risque de malformations congénitales n’a pas suffisamment été pris en compte. Mais pour les troubles neurodéveloppementaux, il réduit cette période à 2001-2006. Mauvaise nouvelle, car cela « exclut de fait 50 % des 3 700 familles que nous suivons » déplore Marine Martin. Elle estime que les données scientifiques disponibles permettent de remonter à 1984, et même d’aller au-delà de 2006, date à laquelle la grossesse est apparue comme « déconseillée » sur la notice. Tout ceci retardera sans doute, les procédures et de fait l’indemnisation des familles.

Logo figurant les boîtes de dépakine, indiquant que ce médicament est déconseillé aux femmes enceintes. DR.

Les dégâts de la Dépakine (valproate de sodium)

Le valproate de sodium est commercialisé depuis 1967 et exploité sous les marques Dépakine (pour les patients épileptiques), Dépakote et Dépamide (pour les patients bipolaires), ainsi que sous des marques génériques. Cette molécule serait responsable de malformations chez 2 150 à 4 100 enfants et de troubles neurodéveloppementaux chez 16 600 à 30 400 enfants, selon des estimations de l’Assurance maladie et de l’Agence du médicament (ANSM).