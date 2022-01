Omicron : l’hôpital public tiendra-t-il ?

Alors que l’Omicron se propage à vitesse grand V dans la population française, qu’en est-il à l’hôpital public ?

L’hôpital public est sous tension et la vague Omicron atteint des records de contaminations. Presque 300 000 à ce jour. Le variant sévit dans toutes les régions, en particulier l’Ile-de-France, la Corse, l’Auvergne Rhône-Alpes et dans toutes les tranches d’âge. Les plus contaminés sont les 20-29 ans, et les 30-39 ans.

Les plus âgés sont trois fois plus contaminés, indique le dernier bulletin épidémiologique de Santé publique France (Beh).

Le taux de reproduction du virus s’élève à 1,61 (versus 1,22 à Noël). Appli Anti-Covid.

L’hôpital sous tension

Le variant Omicron serait moins sévère, d’après de nombreuses études internationales car il n’atteindrait pas les voies respiratoires. Mais, il est tellement contagieux que la pression sur l’hôpital public s’accroît.

Le Beh fait état de d’une hausse des hospitalisations de 18 %. Principalement chez les moins de 40 ans. Une augmentation des admissions en soins critiques apparaît chez les 0-9 ans, en particulier les moins de deux ans, et les 10-19 ans. Mais ces chiffres restent faibles, rassure Santé publique France.

Cette afflux de patients à l’hôpital est inquiétant car les équipes médicales sont épuisées. De nombreux soignants sont contaminés. Ce qui complique les plannings pour les remplacements car que le manque de personnels est toujours d’actualité et le nombre de lits diminue.

Les déprogrammations s’accélèrent, laissant sur le côté les malades souffrant d’autres pathologies. Les délais d’attente des rendez-vous, déjà retardés, s’allongent une nouvelle fois. De nombreux établissements tirent la sonnette d’alarme. En en Ile-de-France, mais aussi à Strasbourg et en Auvergne Rhône-Alpes par exemple, où la tension hospitalière reste forte. En région PACA, le taux d’occupation des lits en soins critiques est de 108%. Il a fallu ouvrir des lits, et donc déprogrammer.

Notons qu’en Outre-mer, la circulation du Covid-19 reste très forte. L’état d’urgence sanitaire est déclaré en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.