Renforcer la sécurité pour les femmes dans l’espace public

Les femmes pourront-elles enfin circuler sereinement dans l’espace public ? On peut l’espérer avec plus d’information et de sensibilisation. Une nouvelle campagne est lancée par le Gouvernement et prévoit un nouveau site à disposition des victimes en cas d’agression.

Le ministère de l’Intérieur lance une campagne nationale de sensibilisation à la sécurité des femmes. Le guichet numérique unique des forces de sécurité intérieure Ma Sécurité propose un service de dialogue instantané en cas de problème. Et rappelle les bons gestes face à des situations d’agression.

Sécuriser l’espace public pour les femmes

En 2023, les femmes ne sont toujours pas en sécurité dans l’espace public. Le dernier rapport du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes rappelle que 8 femmes sur 10 ont peur de rentrer seules chez elles le soir.

L’objectif de cette campagne est de : « rappeler à chacune et chacun les gestes à avoir lorsqu’on est témoin ou victime d’une agression ».

En 2020, 220 000 personnes ont été enregistrées comme victimes d’agressions sexistes en France. 86% des victimes sont des femmes, et 16% d’entre elles sont mineures. Haut commissariat à l’égalité

Si vous êtes victime d’une agression :

faites du bruit afin d’alerter les personnes qui sont autour de vous,

cherchez de l’aide, essayez de vous mettre à l’abri dans un lieu sûr (administration, commerce, tiers de confiance) ;

mettez-vous en sécurité pour prévenir les forces de l’ordre : composez le 17, indiquez votre identité, le lieu de l’agression, le lieu où vous vous trouvez, décrivez si possible les faits et l’agresseur.

Après l’agression :

déposez plainte dans un commissariat, une brigade de gendarmerie ou tout autre lieu adapté (hôpital, Maison des Femmes, mairie, etc.)

rencontrez si besoin un intervenant social ;

connectez-vous à la plateforme Ma Sécurité afin d’être mis en contact avec un gendarme ou un policier (tchat possible 24h/24 et 7 jours sur 7 en indiquant votre localisation).

Si vous êtes témoin d’une agression :

vous pouvez intervenir ou faire diversion si cela ne vous met pas en danger ;

alertez les forces de l’ordre : composez le 17, donnez votre identité, le lieu de l’agression, décrivez les faits et l’agresseur.

Après l’agression :

aidez la victime à se mettre en sécurité et rassurez-la ;

signalez-vous auprès des forces de sécurité pour décrire les faits (présentez les photos et vidéos éventuellement prises).

Rappel : en cas d’urgence, vous devez toujours composer le 17 (Police Secours).