Plusieurs applications existent pour protéger les femmes contre les agressions. App-Elles est l’une d’entre elles. Simple d’utilisation, elle aide les femmes à lutter contre le harcèlement de rue.

App-Elles

Lancée il y a deux ans par une jeune artiste nantaise, Diariata N’Diaye, Engagée contre les violences faites aux femmes, App-Elles compte plusieurs fonctionnalités très pratiques : l’alerte agression par un simple bouton, pour prévenir ses proches et contacter les secours, l’écoute violences pour être mise en relation téléphonique avec les associations nationales et locales d’accompagnement. On peut également trouver une carte des centres d’accueil dans toute la France qui apportent un soutien aux victimes. Gratuite et téléchargeable sur Ios et Androïd.

Alerte 3117

Pour signaler une agression à caractère sexuel dans les transports ou une incivilité. A l’ouverture, l’application propose un énorme bouton rouge qui vous met en relation avec un opérateur de la plateforme 3117, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Vous pouvez aussi envoyer un Sms.