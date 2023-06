MON ANIMAL ET MOI : une relation en pleine forme

Qu’il s’agisse de leurs propriétaires ou des scientifiques qui étudient leur comportement, tous ceux qui les côtoient au quotidien font le même constat : vivre en compagnie d’un animal apporte un réel apaisement. Les maîtres s’estiment moins stressés, moins anxieux, et surtout aimés de manière inconditionnelle.

Des bienfaits à tous les niveaux

Cette intuition a été largement confirmée par la littérature scientifique, très prolifique à ce sujet. De nombreux éthologues, qui étudient le comportement animalier, ont, en effet, prouvé les bienfaits de la relation entre l’homme et son fidèle compagnon. Chien, chat, hamster ou lézard vont ainsi aider l’humain à se maintenir en bonne santé, à préserver son environnement social et à se sentir mieux psychiquement. Les spécialistes que nous avons interrogés ont tous témoigné d’un grand enthousiasme en évoquant ce lien unique. Pour préserver cette relation, ils ont toutefois insisté sur les responsabilités qui incombent aux propriétaires d’animaux. Dans ce dossier, retrouvez toutes les solutions concrètes et détaillées qui vous aideront à mieux prendre soin de votre ami à quatre pattes, à poils ou à écailles…

BIEN-ÊTRE PSYCHIQUE : DES LIENS AFFECTIFS D’EXCEPTION

Sur la pelouse d’un parc citadin, Régine, 74 ans, s’amuse avec son « dernier fils », Snoop, un Jack Russell d’un an qu’elle a adopté à la naissance. « Je lui parle vraiment comme à un enfant. Il me répond en s’asseyant près de moi et en plongeant son regard dans le mien. » Dès qu’elle entend ces confidences, Marie-Noëlle, une promeneuse également septuagénaire, s’approche pour témoigner de sa relation avec sa chatte siamoise de 2 ans. « Sweetie est encore jeune, alors je dois beaucoup m’en occuper. Elle me sollicite souvent, mais c’est une joie de partager ces moments avec elle. » Dès les premières minutes de notre enquête, une tendance se dessine : celle d’un attachement fort unissant les humains à leurs animaux de compagnie.

