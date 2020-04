Le Premier ministre Edouard Philippe a présenté devant l’Assemblée nationale sa stratégie nationale de déconfinement. Concrètement, que sera-t-il possible de faire (ou de ne pas faire) après le 11 mai ? Le point sur les annonces.

Si le 7 mai les indicateurs de santé sont bons, le déconfinement aura bien lieu le 11 mai. Voilà pour la bonne nouvelle. La moins bonne est que ce déconfinement pourrait être différent d’une région à une autre en fonction de la circulation du virus. En bref, les territoires où le virus circule moins rapidement pourraient obtenir des libertés plus importantes que les départements très touchés par l’épidémie, ceux dans lesquels le nombre de malades est en hausse, ou dont les capacités hospitalières restent tendues.

Il y aura donc des zones classées « rouges » et d’autres classées « vertes ». C’est le directeur de la santé, Jérôme Salomon, qui, dans son point quotidien, présentera la carte de la situation sanitaire dans le pays.

Etablissements scolaires

Il est impératif, a souligné le Premier ministre, aussi bien pour des questions pédagogiques que de justice sociale, que les écoles rouvrent. Il n’a pas suivi entièrement les recommandations du Conseil scientifique en se montrant plus prudent que les préconisations de celui-ci.

Les écoles ouvriront sur la base du volontariat le 11 mai pour les maternelles et les écoles élémentaires, le 18 mai pour les collégiens de les 6e et 5e à condition que le nombre d’élèves en classe puisse être limité. Les niveaux supérieurs ne retrouveront pas les bancs de l’école avant la fin du mois de mai, avec une priorité aux lycées professionnels.

Les conditions sanitaires seront strictes et les élèves ne pourront être plus de 15 par classe.

Pour des raisons de sécurité, les enfants de maternelle et élémentaire ne porteront pas de masque. Les collégiens, les lycéens et les enseignants devront s’en munir. Ces derniers seront fournis par l’Education nationale.

Pour les autres niveaux, l’enseignement continuera à distance.

Quant aux crèches, elles seront rouvertes avec des groupes de 10 enfants au maximum. La priorité sera donnée aux enfants des familles monoparentales, ceux dont les deux parents ne peuvent pas télétravailler ou dont les parents sont soignants ou enseignants.

Travail

Le télétravail doit être maintenu partout où il est possible. Si ce n’est pas le cas, les horaires décalés devront être privilégiés afin d’éviter des regroupements trop importants dans les transports en commun.

Chaque entreprise doit repenser son organisation en tenant compte des gestes barrières, de la distanciation et du port du masque en concertation avec les partenaires sociaux.

La procédure de chômage partiel est maintenue jusqu’à fin mai.

Commerces

Ils seront rouverts à l’exceptions des bars, cafés, restaurants.

Ils devront mettre en place toutes les mesures de prévention nécessaires. En particulier, les commerçants pourront refuser l’entrée de leur magasins aux personnes sans masque. Les personnels devront être équipés et protégés.

Les marchés pourront reprendre, sauf ceux dont la localisation ne permet pas la mise en place de gestes barrières et physiques. Les autorités locales seront compétentes pour en décider.

Les centres commerciaux de plus de 40 000 mètres carrés drainant un afflux de population pourront rester fermés sur ordre du préfet.

Transports

Le respect de la distanciation physique étant difficile, les masques seront obligatoires. L’offre de la Ratp devrait remonter à 70 % de sa capacité au 11 mai. Le Premier ministre n’exclut pas la possibilité de limiter leur accès, aux heures de pointe, aux seuls salariés. Les flux seront aussi organisés avec des marquages au sol, l’utilisation d’un siège sur deux…

Les bus scolaires respecteront la règle d’un siège sur deux.

Les masques seront aussi obligatoires dans les taxis et Vtc.

Le gouvernement veut réduire les transports inter-régions qui ne pourront dépasser les 100 kilomètres sauf les déplacements professionnels ou pour motifs familiaux impérieux (la définition de ces derniers n’a pas été précisé). Les réservations seront obligatoires dans tous les trains, contre seulement les Tgv actuellement.

Édouard Philippe insiste : « on ne quittera pas son département pour partir en week-end à l’ascension.»

Personnes âgées

Si le Premier ministre se dit conscient de l’extrême solitude dans laquelle se trouvent les personnes âgées isolées à domicile ou en Ehpad, si aucune contrainte ne leur sera imposée, ni contrôle, ni attestation, il leur demande cependant « d’être patientes » et de continuer à limiter leurs contacts afin de les protéger.

Plein air

Les activités sportives en extérieur seront possibles, mais pas celles en milieu fermé. Les sports collectifs ou de contact demeureront interdits.

Les plages resteront fermées au moins jusqu’au 1er juin. Les parcs et jardins pourraient être rouverts dans les zones vertes.

Culture

Les bibliothèques, médiathèques et petits musées pourront rouvrir. En revanche, les grands musées et les lieux de spectacles (salles de concerts, théâtre…) resteront fermés. Les festivals et les manifestations sportives sont annulés jusqu’en septembre.

Vie privée

Les cérémonies ne pourront avoir lieu. Les cimetières seront, eux, rouverts et les enterrement limités à 20 personnes. Les rassemblements privés sont limités à 10 personnes.

Les lieux de culte seront fermés jusqu’au 2 juin.

Le Premier ministre a précisé que ces annonces couvraient la période du 11 mai au 2 juin. A cette date seront présentées de nouvelles annonces concernant les bars, les restaurants, les hôtels et sur ce que peuvent attendre les Français pour leurs vacances 2020.