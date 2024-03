Pesticides : un combat sanitaire primordial

Se mobiliser en urgence

Leurs effets sur la santé ne sont plus à démontrer. Cancers, troubles cognitifs, maladie de Parkinson… Dans sa dernière étude sur le sujet, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (lnserm) confirme une nouvelle fois la « présomption forte » d’un lien entre plusieurs pathologies chroniques et l’exposition aux pesticides.

Les responsables politiques français et européens avaient pris des engagements pour réduire leur utilisation. Mais leurs promesses n’ont pas été tenues. Le ministère de l’agriculture a dévoilé que la consommation française de pesticides en 2021 était la même qu’en 2011.

Parmi les derniers revirements des pouvoirs publics, la mise en pause, il y a un mois du plan Ecophyto visant à réduire l’utilisation de ces produits a scandalisé les écologistes. Du côté du mouvement social, des associations, des mutuelles et des syndicats organisent la résistance. Pour tous ces acteurs, la lutte contre les pesticides doit être menée de manière collégiale.

Et, à l’heure où le monde agricole, lui-même victime de ces substances et acculé à des alternatives impossibles à mettre en place, crie sa colère, les citoyens ont tous un rôle à jouer. Notamment en s’informant sur ce sujet, en participant aux opérations qui ont lieu partout en France et surtout en interpellant les élus de leurs circonscriptions…

Quelques chiffres saisissants

• 95,1 % : c’est la diminution dramatique de la biomasse totale des insectes en seulement vingt-quatre ans, selon une étude publiée dans Journal of Science en 2023.

• 77 % des français estiment que les pesticides font partie des trois principales inquiétudes en matière de santé

(Baromètre santé social 2023, Mutualité Française et AMF)

• TOP 3 : la France figure parmi les trois pays les plus consommateurs de pesticides en Europe (Fondation Heinrich-Bëll).

• 11 % seulement de la surface agricole française est bio, un mode de production qui constitue pourtant une véritable alternative aux pesticides (ministère de l’Agriculture).



• 63,1 % des légumes et des céréales de l’agriculture non-bio contenaient au moins un résidu de pesticide en 2020, selon l’association Générations futures, à partir de données de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Lire notre dossier :

Les pesticides les plus toxiques contiennent des particules de pétrole. Leurs conséquences nocives sur la santé humaine et environnementale sont aujourd’hui largement démontrées par la littérature scientifique.

Campagnes d’information, interpellation des élus, recours juridiques… les actions menées par les organisations engagées contre les pesticides sont variées. Optimistes sur l’issue de ce combat, les responsables associatifs rappellent le rôle crucial de chaque citoyen dans cette résistance.