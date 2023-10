Octobre rose : « Je veux donner l’énergie du collectif aux femmes qui souffrent d’un cancer triple négatif »

Le mois d’octobre est consacré à la lutte contre le cancer du sein. L’occasion de parler de cette maladie qui touche près d’une femme sur huit et de mettre en lumière les associations qui soutiennent les patientes. Sabrina, nous parle du Collectif Les Triplettes roses, qui agit pour la cause des femmes atteintes d’un cancer du sein triple négatif.

Actuellement en rémission d’un cancer du sein triple négatif, l’un des plus agressifs, Sabrina Sabatini, ambassadrice du collectif Les Triplettes roses pour la région Paca, s’investit pleinement dans le soutien des patientes.

Cancer triple négatif

Sabrina : Lorsque j’ai appris que j’avais un cancer triple négatif, ma vie a basculé. Contrairement aux autres cancers du sein, il n’y a pas ou peu de thérapies ciblées pour le soigner. Lorsque des métastases se sont propagées, la médiane de survie est de quatorze mois. C’est très dur quand vous apprenez cette nouvelle.

J’ai dû mettre ma vie entre parenthèses et me concentrer sur ma santé. J’ai bénéficié d’une chimiothérapie assez lourde, qui, heureusement, a bien fonctionné. Aujourd’hui, je suis en rémission et j’ai rejoint le collectif Les Triplettes roses, dès l’automne 2022, comme ambassadrice.

Quelle mission ?

Sabrina : Notre mission est de faire connaître ce cancer particulièrement agressif (le taux de récidive est de 40 % trois ans après l’annonce de la maladie). C’est important pour réduire les retards de diagnostic. Il faut se battre pour booster la recherche, avoir accès à des traitements. Certains existent aux Etats-Unis, mais pas en France. Avec le soutien d’oncologues, nous mettons aussi en place des projets comme la plateforme “TripletteAccess”, qui informe les femmes de l’avancée des essais thérapeutiques. Les patientes s’y inscrivent et voient si elles peuvent faire partie d’un essai. M’engager dans ce collectif est une façon de rester active et de transmettre de l’énergie aux femmes qui sont atteintes par ce cancer. »

Pour en savoir plus : collectif triplettesroses.com

Lire aussi notre article consacré à la plateforme “TripletteAccess”.

ligue-cancer.net/octobre-rose