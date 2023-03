Cancer du sein triple négatif : les essais cliniques sur une plateforme

Tous les essais cliniques sur le cancer du sein triple négatif sont désormais réunis sur une plateforme, créée par le collectif les Triplettes Roses et accessible aux patientes.

Cette plateforme, recense tous les essais cliniques ouverts en France. Une bonne idée pour les femmes atteintes de ce cancer particulièrement agressif.

Les avancées sur les nouveaux traitements du cancer sont possibles grâce aux essais cliniques. Les essais cliniques sont des études scientifiques conduites avec l’accord des patients. Leur objectif est d’évaluer des modalités de prise en charge de la maladie qui apporteraient un bénéfice aux patients. Institut du cancer

Le cancer triple négatif

Le cancer du sein triple négatif touche des femmes jeunes (moins de 40 ans). Il représente 15% des cancers du sein. Il comporte un risque de rechute plus élevé malgré une plus grande sensibilité à la chimiothérapie. Son principal facteur de risque consiste en une mutation des gènes BRCA1 et BRCA2. Ces mutations sont retrouvées dans environ 30 % des cas. Mais, cette composante génétique ouvre la voie à de nouvelles approches thérapeutiques, comme par exemple les médicaments inhibiteurs de PARP.

Une plateforme

Désormais, une plateforme, créée par le collectif Les triplettes Roses, recense tous les essais cliniques autour de cette maladie, et donne accès aux patientes pour qu’elles puissent y prétendre.

Car de nombreux essais cliniques sont en cours pour trouver un moyen efficace de combattre ce cancer agressif, et ils sont désormais tous répertoriés et accessibles depuis le site Klineo.

Le Collectif Triplettes Roses a été créée en décembre 2021. Elle est née du rapprochement de l’association Les Triplettes Roses (créée en septembre 2019) et du Collectif #MobilisationTriplettes (créé en décembre 2020). Notre point commun est d’agir pour la cause des Triplettes, les femmes atteintes d’un Cancer du Sein Triple Négatif. Triplette Roses

Comment participer ?

La démarche est simple :

la patiente se connecte, renseigne son historique médical et se voit proposer des essais avec lesquels son dossier est compatible.

Puis, son oncologue peut transmettre toutes les informations.

Actuellement, moins de 5% des patients atteints d’un cancer du sein participent à des essais cliniques, et 20% de ces derniers en cancérologie échouent, faute de suffisamment de postulants.

Il est donc nécessaire de simplifier la rencontre entre les malades et les options de tests thérapeutiques en cours. D’autant que d’après Klineo, 70% des patients se disent prêts à intégrer un essai.