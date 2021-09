Elle s’engage ! JoanDeldycke, 37 ans, est coordinatrice de l’association Lovely Solidarity qui s’adresse aux femmes victimes d’un cancer du sein.

« Fin 2020, j’ai découvert, en navigant sur les réseaux sociaux, une publication de l’association Lovely Solidarity, créée en 2019, en Belgique, par une femme victime d’un cancer du sein : Hedwige de Duve. J’ai été touchée par son histoire, car ma maman a aussi été frappée par la maladie. L’idée d’Hedwige est de fabriquer des sacs en tissu coloré, les “lovelybag”, et de les proposer aux femmes opérées d’un cancer du sein pour cacher les drains et matériels posés après leur opération. Je me suis lancée et j’ai créé une antenne en France, dans le Loir-et-Cher. Je fais appel à des couturières et je m’occupe de la coordination entre l’association et les hôpitaux. Nous sommes toutes bénévoles et recherchons des dons. Nous sommes des maillons pour soutenir les femmes opérées. Ce sont elles qui choisissent leur modèle. Nous avons plein de jolis tissus, très colorés. Ces sacs sont gratuits et elles peuvent les garder.

Pour les soutenir, on place des petits mots gentils à l’intérieur. Aujourd’hui, nous avons déjà signé avec plus de dix hôpitaux. Nous avons de très bons retours de la part des cadres de santé. Nous recherchons des couturières.

Pas besoin d’être une experte parce que l’on fournit des tutoriels. Et on peut toujours découper ou collecter des tissus. Un lovelybag se fait en trente minutes ! Nous organisons aussi les “Venus days” dans le cadre d’Octobre rose. »

www.lovelysolidarity.org