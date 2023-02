Médecins de nouveau en grève

Les médecins libéraux sont de nouveau en grève, mardi 14 février. Ils veulent rester le pilier du système de soins et s’élèvent contre le projet de loi Rist.

Ils fermeront une fois de plus leur cabinet et battront le pavé, mardi 14 février, pour réclamer la hausse des tarifs des consultations et s’opposer à la proposition de loi Rist examinée au Sénat. Tous les syndicats de praticiens libéraux appellent à la grève. Même le Conseil de l’ordre, ce qui est assez rare pour être souligné. SOS Médecins se joint également à la journée de protestation. La fédération réclame depuis longtemps la revalorisation de la visite à domicile. Explications.

"SOS Médecins revendique également "l'indispensable revalorisation de la visite à domicile" et s'est joint à la mobilisation, appelant ses adhérents à cesser le travail pendant 24 heures à partir de mardi matin." Oui, il y a urgence ! https://t.co/mCDrFR2PG3 — SOS MÉDECINS FRANCE (@SOSMEDECINSFRAN) February 13, 2023

Colère

Les médecins libéraux ne décolèrent pas. Alors qu’ils réclamaient une augmentation à 30 euros au minimum de la consultation de médecine généraliste, l’assurance maladie leur a proposé de passer de 25 euros (le tarif actuel) à 26,50 euros, soit 1,50 euro d’augmentation. Loin des 50 euros réclamés par le collectif « Médecins pour demain ».

Projet de loi Rist

Les médecins libéraux s’élèvent aussi contre une proposition de loi examinée au Sénat. Celle-ci permettrait aux patients de ne pas passer par un médecin, mais par un infirmier de pratique avancée, un kinésithérapeute ou un orthophoniste pour certaines prescriptions.

La prise en charge des malades doit être coordonnée par le médecin. C'est ce principe d'égal accès aux soins de qualité pour tous que défendent les syndicats libéraux et hospitaliers, ainsi que le CNOM. C'est une des missions de l'Ordre, ce pourquoi nous manifesterons le 14/02. https://t.co/iYlL7VvM38 — Ordre des Médecins (@ordre_medecins) February 10, 2023

La proposition est défendue par la députée Renaissance Stéphanie Rist pour « lutter contre les déserts médicaux et améliorer l’accès aux soins ». Mais, pour les médecins, « c’est un recul de la qualité des soins avec une perte de chance pour les patients ». Selon eux, ils doivent rester le pilier central du système de soins.

Seul souci, le nombre de médecins a chuté de 10 % en dix ans, et 7,5 millions de Français vivent dans des déserts médicaux.