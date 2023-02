Pollution aux particules fines en France

Plusieurs régions françaises sont touchées par la pollution aux particules fines. On peut s’en protéger en respectant quelques règles.

Les particules fines sont une catégorie de particules en suspension dans l’air ambiant,

d’un diamètre inférieur à 2,5 microns.

Une alerte à la pollution a été déclenchée dans le Cher, l’Indre-et-Loire, le Loiret et de l’Ile-de-France jusqu’au Sud. En effet, les températures clémentes de ces derniers jours favorisent ce phénomène.

« En hiver, et plus généralement d’octobre à mars, lorsque la situation météorologique est anticyclonique, comme en ce moment, explique Météo France, en l’absence de nuage, le sol se refroidit rapidement durant la nuit. L’air près du sol est alors plus froid et donc plus lourd que l’air chaud au-dessus et reste coincé près du sol. On appelle ce phénomène « inversion de température ». Cette inversion agit comme un couvercle qui empêche la pollution de se disperser. Ce type de situation empêche aussi le brouillard ou les nuages bas (stratus) de se dissiper parfois toute la journée ».

Météo France

Se protéger

Les personnes fragiles (bébés, enfants, femmes enceintes, personnes âgées, immunodéprimées…) sont encore plus vulnérables en cas de pic de pollution.

Elles devront être encore plus vigilantes.

Evitez les activités physiques et sportives intenses, en plein air ou à l’intérieur.

En cas de gêne respiratoire ou cardiaque inhabituelle, consultez votre médecin ou pharmacien.

Prenez conseil auprès de votre médecin pour savoir si votre traitement doit être adapté.

Si vous sentez que vos symptômes sont moins gênants quand vous restez à l’intérieur privilégiez des sorties plus brèves que d’habitude.

Evitez de sortir en début de matinée et en fin de journée et aux abords des grands axes routiers.

Reportez les activités qui demandent le plus d’effort.

En cas de gêne inhabituelle (par exemple : toux, mal de gorge, nez bouché, essoufflement, sifflements), prenez conseil auprès de votre médecin ou pharmacien.

Se renseigner sur la qualité de l’air : Airparif pour la capitale, bulletin région par région : le réseau Atmo France. Dans les grandes villes du monde : Airvisual.