Les aidants : soutiens indispensables

Plus de 9 millions de Français apportent une aide morale et/ou matérielle à un proche, en perte d’autonomie. Quel est le profil exact de ces personnes qui sont des piliers de notre société ? Une étude, en dresse le portrait.

Ils soutiennent des proches handicapés ou dépendants et leur prodiguent une aide psychologique, matérielle, physique ou financière. On compte 9,3 millions d’aidants en France, d’après la dernière étude de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DRESS).

Qui sont les aidants ?

Parmi les 9,3 millions d’aidants :

8,8 millions sont adultes et 500 000 sont mineurs, soit respectivement une personne sur six et un mineur sur vingt.

Le pourcentage de proches aidants culmine aux alentours de 60 ans. Entre 55 et 64 ans, une personne sur quatre est concernée. L’aide régulière apportée peut prendre la forme

-d’une aide dans les activités de la vie quotidienne,

-d’un soutien moral ou d’une aide financière.



L’aide la plus fréquemment déclarée est le soutien moral. Puis l’aide à la vie quotidienne (5,7 millions de personnes) et l’aide financière.

Les femmes et les filles

Parmi les adultes aidants, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à apporter leur aide régulière à un proche. Quelle qu’en soit la forme. Parmi les mineurs aidants, les filles sont surreprésentées. Ce constat se retrouve à chaque tranche d’âge. A l’exception des 75 ans ou plus où les femmes sont sous-représentées.

De leur côté, les hommes apportent plus souvent une aide financière à leur proche.

Géographie des aidants

La part de proches aidants apportant une aide régulière aux activités de la vie quotidienne est plus élevée :

en Martinique (15,1 %),

en Guadeloupe (12,5 %),

à La Réunion (11,5 %),

à Mayotte (10,4 %),

en Guyane (10,3 %),

dans les Hauts-de-France (10,2 %)

et en Corse (9,6 %).

Institutions

On compte 310 000 adultes et 170 000 enfants ou adolescents en situation de handicap en établissements et accompagnés par les services médico-sociaux. Majoritairement en raison de déficiences intellectuelles.

On dénombre 600 000 personnes âgées dépendantes en établissement.