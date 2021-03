Ils l’avaient réclamé depuis longtemps, c’est officiel, les pharmaciens pourront vacciner en officine, à partir du 15 mars.

Les pharmaciens, entrent dans la boucle de la campagne de vaccination à partir du 15 mars. Ils pourront administrer le vaccin AstraZeneca en officine aux personnes de 50 ans à 75 ans, présentant des comorbidités et sans prescription médicale. Pour les personnes de cette tranche d’âge sans comorbidités, ce sera à partir du 15 avril. Les sages-femmes et les infirmiers sont aussi autorisés à vacciner.

Les patients pourront prendre rendez-vous dès la semaine prochaine sur la plateforme Ordoclic, pour se faire vacciner en officine.

La campagne de vaccination s’accélère

Davantage de doses seront livrées, a annoncé le 4 mars, le Premier ministre Jean Castex, lors de sa traditionnelle conférence de presse du jeudi. 7 millions en janvier/février ont été livrées, 22 millions sont attendues en mars/avril.

« D’ici la mi-avril, et sous réserve que les laboratoires nous livrent selon le calendrier prévu, nous devrions avoir vacciné en première injection au moins 10 millions de personnes, soit la totalité des personnes vulnérables volontaires aujourd’hui éligibles à la vaccination »

les médecins sont autorisés à vacciner ainsi que les médecins du travail, depuis le 25 février. Avec les pharmaciens, infirmiers et sages-femmes, le rythme devrait s’accélérer.

D’autre part, le ministre de la Santé, Olivier Véran a précisé, lors de la conférence de presse du 4 mars : « Nous avons demandé l’ouverture de centres de vaccinations et de centres éphémères de manière à vacciner tout ce week-end. Un certain nombre de personnes sur liste d’attente seront appelées par les centres pour être vaccinées ce week-end ».

30 millions de vaccinés avant l’été

Le Premier ministre affiche ensuite des objectifs de 20 millions de personnes « d’ici à la mi-mai » et « plus de 30 millions avant l’été ». 3,2 millions de personnes ont déjà reçu leur première injection et 1,7 million a également reçu la deuxième (début mars). D’ici à l’été prochain, tous les volontaires, sans distinction d’âge pourront être vaccinés.

Arrivée prochaine d’autres vaccins

Le vaccin américain Johnson & Johnson, commercialisé en France par Janssen, la division pharmaceutique belge du laboratoire, attend l’autorisation de l’Agence européenne des médicaments, qui devrait statuer vers le 11 mars. Elle examine également le sort de Spoutnik V, le sérum russe, qui donne de bons résultats dans les différentes études, et qui fera peut-être l’occasion d’une autorisation prochaine.