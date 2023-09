Les IVG ont augmenté en 2022

Le nombre d’Interruption volontaires de grossesse (IVG) a augmenté en 2022, après deux années de baisse pendant l’épidémie de Covid-19, atteignant son plus haut niveau depuis trente ans.

Le nombre d’interruptions volontaires de grossesse (IVG) a augmenté l’année dernière, selon une étude de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES). Les femmes âgées de 20 à 29 ans sont les plus concernées par cette hausse.

La pandémie avait entraîné une baisse exceptionnelle du nombre d’IVG en 2020 et 2021. DREES

#IVG I Les écarts perdurent entre les régions de France métropolitaine et les DROM, les taux de recours allant de 11,6 ‰ en Pays de la Loire à 22,6 ‰ en Provence-Alpes-Côte d’Azur, et de 21,0 ‰ à Mayotte à 48,7 ‰ en Guyane 👉 https://t.co/D1TrX99cIv pic.twitter.com/zjNl5AJCmU — DREES – statistiques Santé Solidarités (@DREESanteSocial) September 27, 2023

Les chiffres de l’IVG

La DREES fait état de 234 300 IVG enregistrées en France en 2022, soit 17 000 de plus qu’en 2021 et environ 7 000 de plus qu’en 2019.

Les femmes de 20 à 29 sont les plus concernées avec un taux de recours de 26,9 IVG pour 1 000 femmes.

Le taux de recours à l’IVG dépasse le niveau de 2019 – qui était à l’époque le plus élevé depuis 1990.

L’allongement de deux semaines (de 12 à 14) du délai légal de recours, prévu dans la loi de mars 2022, ne suffit pas à expliquer cette augmentation. Les IVG les plus tardives représentent moins d’un cinquième du surplus observé par rapport à 2021. DREES

Où sont pratiquées les IVG ?

Plus d’une IVG sur trois est réalisée en dehors des établissements de santé.

Depuis 2005, les IVG médicamenteuses ont été autorisées en ville, puis en centre de santé et centre de santé sexuelle.

Depuis 2020, la part des IVG réalisées hors des établissements de santé progresse, atteignant 38 % en 2022. La méthode médicamenteuse est la plus utilisée, y compris en établissement de santé. Elle représente 78% de l’ensemble des IVG, et 62 % de celles réalisées en établissement de santé.