Il y a 50 ans, le MLAC ouvrait la voie à l’IVG

En 1973, le Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception (MLAC) revendiquait la pratique des interruptions de grossesse clandestines. Son combat contribuera au vote de la loi Veil, qui permettra aux femmes d’accéder au droit à l’IVG en 1975.

En février 1973, alors que l’IVG (interruption volontaire de grossesse) est strictement interdite dans notre pays, 331 médecins reconnaissent pratiquer (ou favoriser) des avortements dans un manifeste paru dans Le Nouvel Observateur. Cette année-là, la lutte en faveur du droit à l’avortement va s’intensifier. En avril, un groupement dédié à la légalisation de cette pratique, le Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception (MLAC) est créé sous l’impulsion d’organisations comme le Mouvement de libération des femmes (MLF) ou le Mouvement français pour le Planning familial (MFPF).

En attendant la loi Veil

Partout en France, des dizaines de milliers de membres (professionnels de santé, étudiants et militants) se mobilisent alors pour que les femmes puissent avorter en toute légalité, et en finir ainsi avec les interruptions clandestines réalisées dans des conditions souvent désastreuses, au péril de leur santé et parfois de leur vie. Les 331 médecins qui ont signé la pétition du Nouvel Observateur rejoignent également l’association. Ils vont faire la lumière sur une nouvelle technique abortive développée aux Etats-Unis. Sans anesthésie, cette méthode dite « de Karman » se pratique à l’aide d’une canule souple. Elle est utilisée par les membres de l’association pour proposer une solution sécurisée aux femmes qui souhaitent avorter. Des cellules se créent partout dans l’Hexagone pour les accueillir, les informer et organiser l’intervention.

...

Ce contenu est réservé aux abonnés ou aux adhérents de la mutuelle.

Vous pouvez trouver le code d'accès dans l'édition papier de Viva Magazine, en bas de page dans le cahier central.

Veuillez vous identifier pour afficher l'article. Veuillez vous identifier pour afficher l'article.