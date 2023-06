Les Français en difficulté avec l’information médicale

Un Français sur dix éprouve de la difficulté avec l’information médicale, d’après une étude de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques. Les personnes âgées et précaires sont en première ligne.

Une nouvelle étude de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) révèle début juin, de fortes inégalités en matière de littératie en santé.

La littératie en santé c’est quoi ?

Cette étude mesure pour la première fois en France la littératie en santé. Ce néologisme désigne les multiples compétences et connaissances qui permettent à une personne d’accéder aux informations concernant sa santé mais aussi, par extension, sa capacité à pouvoir comprendre, évaluer, et utiliser ces informations.

Les plus précaires sont les plus touchés

Les personnes âgées (avec un seuil observé à 75 ans), ou encore sans diplômes avec une situation familiale complexe ont plus de difficultés et pourtant ce sont celles qui sont le plus souvent confrontées au système de santé.

De même, une corrélation se dessine entre l’état de santé et la compréhension de l’information médicale. Plus d’un tiers des personnes en mauvaise santé ont des difficultés d’information en santé, soit trois fois plus que l’ensemble de la population.

Littératie en #santé : un score nettement plus faible

chez les personnes sans diplôme https://t.co/9GxiLf3lu0 pic.twitter.com/0skTlmIXEm — DREES – statistiques Santé Solidarités (@DREESanteSocial) June 2, 2023

Inégalités entre métropole et outre-mer

Plus alarmant encore, les écarts entre la métropole et les départements et régions d’outre-mer (DROM). Si en France métropolitaine 11% de la population est concernée par des difficultés de compréhension de l’information médicale, c’est cinq fois plus à Mayotte, où la population est relativement plus jeune.

Mais le constat ne s’arrête pas là. Les inégalités déjà constatées s’ajoutent et aggravent la situation. Là ou en métropole, le seuil de mauvaise compréhension pour les personnes âgées se situe à 75 ans, celui-ci a lieu dans les DROM, 10 ans plus tôt.

L’étude à lire ici.