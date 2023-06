« Mon vécu d’enfant placée doit faire sens »

Elle s’engage !

Passée par les foyers de l’aide sociale à l’enfance, Alissa Denissova se consacre aujourd’hui à l’association Repairs! 44, un réseau d’entraide pour les jeunes adultes anciennement placés.

J’ai une histoire familiale compliquée qui m’a conduite de foyers en foyers quand j’étais adolescente. Lorsque je suis sortie des structures de l’aide sociale à l’enfance (ASE, NDLR), j’ai dû puiser des forces en moi pour continuer mon chemin. Après mon service civique, j’ai décidé de monter une antenne de l’association Repairs! à Nantes, dont je suis aujourd’hui présidente.

Je m’implique à fond pour aider les jeunes qui sortent des foyers de l’ASE. Lorsqu’ils atteignent la majorité, ils sont trop souvent lâchés dans la nature et manquent d’informations pour affronter leur vie d’adulte : ils ne connaissent pas leurs droits, ne savent pas comment trouver un logement ou se faire accompagner à la sortie de l’hôpital…

Nous nous battons pour que tous ces jeunes adultes soient suivis et protégés jusqu’à leurs 25 ans si besoin (c’est déjà le cas en Loire- Atlantique). Sachez que 25 ans, c’est l’âge moyen auquel les Français quittent le domicile familial. Nous voudrions que tous les enfants de l’ASE puissent bénéficier d’un avocat avant d’être placés, et que davantage de protection soit apportée aux mineurs non accompagnés pour la régularisation de leurs papiers une fois majeurs.

L’association est aussi un espace pour se rencontrer, parler, et être écouté sans jugement. Nous organisons des repas conviviaux appelés “Les pieds dans le plat”. J’espère qu’avec ces actions, nous contribuons à soutenir le maximum de jeunes et à changer le regard de la société sur les enfants placés. »

Pour en savoir plus : facebook.com/ Repairs44