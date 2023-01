Le tensiomètre automatique est utile pour l’auto-dépistage

Plus d’un patient sur deux hypertendu est équipé d’un tensiomètre automatique. C’est une bonne nouvelle car, fiable et accessible financièrement, il rend possible l’auto-dépistage.

En France, on compte 15 millions de malades qui souffrent d’hypertension artérielle (HTA). Le tensiomètre, que l’on peut acheter sans prescription médicale est un bon outil de dépistage. D’autant que 5 millions d’hypertendus ne sont pas diagnostiqués.

L’hypertension est le premier facteur de risque de maladies dans le monde Fondation hypertension

Le tensiomètre s’est démocratisé

Le tensiomètre est devenu de plus en plus fiable et accessible financièrement. Entre 30 et 35 euros. Et de plus en plus de malades en possède un. En 2022, 32% des Français de plus de 35 ans possédaient un appareil et près de 60% des hypertendus traités, d’après l’enquête Flahs de la Fondation hypertension. Alors qu’ils étaient 25% en 2004 et 43% en 2009.

Hypertension : dépister tôt

Le dépistage de l’HTA doit débuter dès l’âge de 30 ans en population générale, d’après les spécialistes et même dès 20 ans chez les sujets ayant un facteur de risque. Le tensiomètre est donc un bon outil de dépistage. Et même de suivre les patients atteints de HTA.

Combattre l’hypertension

Les moyens les plus efficaces pour combattre l’HTA sont la perte de poids et la diminution de la consommation d’aliments contenant du sel caché (pain, fromage, charcuterie, pizza, poisson fumé, olives, cubes aromatiques, sauce asiatique). Ces moyens, pour certains sujets, seront suffisants pour permettre le retour à une tension satisfaisante.



Quel tensiomètre choisir ?

La Fondation de recherche sur l’hypertension artérielle, préconise un tensiomètre avec brassard sur le bras, d’éviter les tensiomètres de poignet (plus difficiles à utiliser) et ceux avec une poire de gonflage, d’opter pour une marque connue et de sélectionner 22-42 cm en taille du brassard car adaptée à la majorité des diamètres de bras. Choisir toujours un marquage CE. Le tensiomètre est vendu en pharmacie ou sur Internet (les marques connues sont les plus fiables).

La tension artérielle varie dans de nombreuses circonstances. Il est donc important de mesurer régulièrement sa tension, pour dépister une tension trop élevée, confirmer une HTA et suivre sa tension.



L’application gratuite de la Fondation Hypertension à télécharger ici.

Bien suivre son traitement

Pour être efficaces, les traitements contre l’hypertension doivent être scrupuleusement suivis. Tous les jours et sans interruption. Pour cela, « organisez suffisamment tôt vos rendez-vous chez le médecin afin de renouveler l’ordonnance et achetez vos médicaments avant de prendre le dernier comprimé », conseillent les spécialistes. Pour les maladies chroniques, les pharmaciens ont désormais l’autorisation de renouveler une ordonnance arrivée à son terme, dans l’attente d’une visite chez le médecin : cette disposition concerne les médicaments contre l’hypertension.