Prédire les troubles anxieux grâce à l’intelligence artificielle ?

Rechercher les signes de troubles anxieux dès l’adolescence grâce à l’intelligence artificielle, tel est le pari de chercheurs de l’Inserm. En quoi cela consiste ?

Environ un adolescent sur trois présente des troubles anxieux. Aussi, il est très important de les détecter le plus tôt possible. Grâce à l’intelligence artificielle, les chercheurs ont identifié les signes avant-coureurs les plus prédictifs à cet âge-là.

Ces troubles, dont la fréquence est élevée dans la population générale débutent souvent dans l’enfance ou pendant l’adolescence. Inserm

Les troubles anxieux à l’ère de l’intelligence artificielle

Les scientifiques ont suivi dans la cohorte Imagen*, un groupe de 2 000 jeunes européens âgés de 14 ans.

Les volontaires de l’étude ont rempli des questionnaires en ligne. Ils devaient renseigner leur état de santé psychologique à 14, 18 et 23 ans. Le suivi dans le temps des volontaires a permis de mesurer l’évolution du diagnostic de l’anxiété.

*Imagen est une étude européenne qui a recruté 2 223 adolescents âgés de 14 ans entre 2008 et 2011. Cette cohorte est composée de jeunes de la population générale et non de patients.

Ces signes avant-coureurs identifiés pourraient permettre de détecter les personnes à risque plus tôt et de leur proposer une intervention adaptée et personnalisée, tout en limitant la progression de ces pathologies et leurs conséquences sur la vie quotidienne. Jean-Luc Martinot, directeur de recherche à l’Inserm et pédopsychiatre, co-auteur de l’étude.

Puis, les algorithmes sont venus aider les chercheurs. L’intelligence artificielle (IA) analyse si des réponses faites à l’adolescence (14 ans) avaient une incidence sur le diagnostic de troubles anxieux à l’âge adulte (18-23 ans). En conséquence, les chercheurs ont pu identifier les signes avant-coureurs les plus prédictifs à l’adolescence.

Une personne souffre de troubles anxieux lorsqu’elle ressent une angoisse forte et durable sans lien avec un danger ou une menace réelle, qui perturbe son fonctionnement normal et ses activités quotidiennes. Inserm

Quels résultats ?

Trois grands signes avant-coureurs ont été mis en évidence.

Le neuroticisme : tendance à ressentir des émotions négatives. Peur, tristesse, gêne, colère, culpabilité, dégoût), une mauvaise maîtrise des pulsions, et une inadaptation face aux stress.

Le désespoir : qui est associé à un faible score de réponses faites aux questionnaires évaluant l’optimisme et la confiance en soi.

Les symptômes émotionnels qui recoupent :