Le nouveau carnet de santé des enfants

En 2025, un nouveau carnet de santé est remis aux parents à la naissance de leur enfant. Au programme : vaccinations, courbes de poids et de taille, mais aussi conseils sur l’exposition aux écrans, l’alimentation ou les troubles du neurodéveloppement.

Un nouveau carnet de santé pour les enfants entre en vigueur en 2025. Il remplace l’ancien, vieux de huit ans, et est délivré gratuitement au moment de la naissance. Au total, 128 pages de prévention pour informer les parents et répondre à leurs questions.

Les nouveautés 2025

La prévention est le mot d’ordre de cette nouvelle version du carnet de santé. Le message principal est l’adaptation aux nouvelles pratiques sociales, notamment le rapport aux écrans. De nombreuses études rapportent en effet les nuisances de la surexposition aux écrans des enfants. Notamment le rapport nommé « Enfants et écrans : la recherche du temps perdu », publié par la commission d’experts nommée par le président de la République en avril 2024, qui a émis une série de recommandations. La règle d’or : « Pas d’écran avant 3 ans, et limiter leur accès aux écrans jusqu’à l’âge de douze ans. »

D’autres conseils concernent la diversification de l’alimentation des bébés à partir de 4 mois. Ou une alerte sur les laits végétaux qui ne sont pas des laits maternisés et ne doivent pas être utilisés pour les bébés. La prévention de la violence contre les enfants, qu’elle soit physique ou psychologique, est également mentionnée dans cette version.

Nouvel examen obligatoire chez le médecin à l’âge de 6 ans

Une nouvelle visite chez le médecin est obligatoire à l’âge de 6 ans. C’est le moment de l’entrée au CP et de dépister des retards et/ou troubles de l’apprentissage. L’occasion de voir avec le professionnel de santé si l’enfant est en bonne forme psychique et physique et de vérifier les vaccins obligatoires : rappels contre la DTP (diphtérie, tétanos, poliomyélite), mais aussi contre la coqueluche.