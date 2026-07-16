Psoriasis : mieux vivre la maladie

Le psoriasis est une maladie chronique inflammatoire de la peau qui touche environ 2 à 3% de la population. Non contagieux, parfois très visible, il peut fortement altérer la qualité de vie. L’été est souvent synonyme de répit pour les patients, à condition de respecter certaines règles.

Dérèglement du système immunitaire



Le psoriasis n’est pas une simple affection cutanée, il s’agit d’un dérèglement du système immunitaire qui accélère le renouvellement des cellules de la peau. Résultat ? « Elles s’accumulent à la surface, formant des plaques rouges épaisses recouvertes de squames blanches, sur les coudes, les genoux, le cuir chevelu ou le bas du dos », explique le docteur Marc Perrussel, dermatologue, membre du Syndicat national des dermatologues. Ça démange, ça gratte et cela peut être gênant au quotidien. On ne connaît pas les causes exactes de cette maladie, mais le stress, les infections, certains médicaments et même le froid peuvent déclencher ou aggraver les poussées. Contrairement à une idée reçue, le psoriasis n’est pas contagieux.

Tous les âges sont concernés

« On peut déclencher un psoriasis de 0 à 90 ans et il peut apparaître à n’importe quel moment de la vie, précise le dermatologue. Mais il y a généralement deux pics d’apparition : avant 20 ans, et vers 50–60 ans. Hommes et femmes sont touchés de manière équivalente. »

Maladies associées

Le psoriasis peut être associé à un risque plus élevé de certaines pathologies comme le rhumatisme psoriasique, les troubles cardiovasculaires, les maladies inflammatoires de l’intestin, les atteintes ophtalmiques, et des troubles anxieux voire la dépression, surtout en raison de l’impact psychologique des plaques visibles et des démangeaisons. « Près de 70 % des patients ont souffert ou souffrent d’au moins une maladie associée », d’après un sondage de France psoriasis. « C’est pourquoi un suivi médical régulier est important », précise le docteur Marc Perrussel.

Des traitements qui changent la vie !

...

Ce contenu est réservé aux abonnés ou aux adhérents de la mutuelle.

Vous pouvez trouver le code d'accès dans l'édition papier de Viva Magazine, en bas de page dans le cahier central.

Veuillez vous identifier pour afficher l'article. Veuillez vous identifier pour afficher l'article.