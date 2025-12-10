IA : une révolution pour la santé

L’intelligence artificielle (IA) transforme déjà le paysage de la santé. Robots augmentés en chirurgie, machines ultraperfectionnées pour le dépistage, assistance pour le diagnostic… De la détection précoce des troubles au suivi des patients, l’IA a le potentiel d’améliorer le quotidien des malades et de rendre la médecine plus personnalisée tout en facilitant le travail des soignants.

Mais si l’intelligence artificielle s’invite au cœur de la pratique médicale, elle suscite à la fois espoirs et interrogations. Cette transition numérique ne pourra se faire qu’en maintenant un équilibre entre innovation et éthique. Les questions de confidentialité des données, de responsabilité légale et d’acceptabilité sociale des outils numériques sont essentielles pour construire un système de santé augmenté par l’IA, qui soit à la fois digne de confiance et respectueux des droits des patients.

Au-delà de ces questions, nous devons veiller à ce que le développement de l’IA ne favorise pas une médecine à deux vitesses, où seuls les patients les plus aisés ou les régions déjà les mieux dotées bénéficieraient des dernières technologies. La rédaction de Viva propose à ses lecteurs de mieux comprendre cette révolution en marche.

Chiffres clés

• 1950 : Test d’Alan Turing, qui permet de qualifier d’intelligent(e) une machine ou un ordinateur.

• 1950-1956 : Naissance du terme IA pour « intelligence artificielle ».

• 2022 : Lancement de ChatGPT par la société OpenAI.

• 86 % des Français se disent favorables au développement de l’intelligence artificielle dans le domaine de la santé (Direction générale de l’offre de soins, décembre 2024).

Dans quel domaine de la santé l’IA est-elle aujourd’hui utilisée, et que va-t-elle changer demain ? Les machines soigneront-elles mieux que les médecins ? Quelle sera la place du patient ? Le professeur Jean-Emmanuel Bibault, oncologue, radiothérapeute à l’hôpital européen Georges-Pompidou à Paris et chercheur en intelligence artificielle appliquée à la médecine à l’Inserm, nous éclaire sur ces questions.

L’intelligence artificielle est en train de modifier la manière dont les interventions sont planifiées, réalisées et suivies. En France, plusieurs établissements de santé ont déjà commencé à l’intégrer. L’objectif n’est pas de remplacer l’expertise humaine, mais de l’augmenter.

Le docteur Nicolas de Chanaud est médecin généraliste au cabinet Ipso à Paris. Il exerce au sein d’un réseau de cabinets qui développe en interne des outils intégrant des modules d’intelligence artificielle.

La philosophe Vanessa Nurock attire notre attention sur la nécessité d’introduire de l’éthique dans notre approche de l’intelligence artificielle, et particulièrement dans le domaine de la santé.