Les violences sexuelles sur enfants et le déni de la société

La CIIVISE déplore le déni de la société face aux violences sexuelles faites aux enfants. Chaque année, 160 000 mineurs sont victimes d’inceste en France. Sa mission s’arrête fin septembre, et après ?

La Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, (CIIVISE), créée en 2021 publie une analyse qui fait froid dans le dos.

En deux ans, ses membres ont parcouru la France et recueilli 26 949 témoignages. La CIIVISE estime à 160 000, le nombre d’enfants victime de violences sexuelles, chaque année.

C’est un problème collectif, d’ordre public, de santé publique » Édouard Durand, coprésident de la CIIVISE

CIIVISE mission terminée ?

La mission de la CIIVISE se termine fin décembre et pourtant, il reste encore beaucoup à faire. L’organisation demande le droit de continuer son travail. « 27 000 témoignages ça veut dire que la CIIVISE répond à une attente et à un besoin vital » a déclaré sur franceinfo, Édouard Durand, magistrat et coprésident de cette commission.

« Vous n’êtes plus seul.e.s, on vous croit » CIIVISE

Vous êtes plusieurs centaines à Paris ce soir.



Plusieurs centaines de solitudes qui forment un collectif ce soir.



Vous n’êtes plus seules.



Ensemble, sortons du silence. pic.twitter.com/mwaIWd9erk — Commission indépendante sur l'inceste (@CIIVISE_contact) September 21, 2023

Protéger les enfants

Les constats de la CIIVISE sont alarmants. Le rapport met en évidence le déni de la société à l’égard de l’inceste et le manque de sécurisation de l’enfant lorsqu’il parle.

« La qualité du soutien social a un effet déterminant non seulement sur l’enfant au moment où il révèle les violences. Mais aussi sur le développement des troubles post-traumatiques tout au long de sa vie », assure la CIIVISE.

Elle assure qu’il est important de croire et de protéger les victimes lorsqu’elles parlent. Et de faire la différence entre le soutien « négatif » (inverser la culpabilité, éviter le sujet, ramener l’attention sur soi) et l’absence de soutien (rejet de la parole de l’enfant). Seulement 8 % des victimes auraient reçu un soutien positif.

Parmi les victimes, seulement une personne sur 5 a déjà porté plainte. Et même quand l’affaire est portée au tribunal, Édouard Durand rappelle que « seulement 3 % des plaintes pour viols sur mineurs donnent lieu à la condamnation du mis en cause ».

🗣️"Il faut quelque chose comme la Ciivise, on ne peut pas continuer comme ça."



Anna Mouglalis et Neige Sinno signent le 7 septembre une Tribune dans Le Monde, qui défend la Ciivise, la Commission Indépendante sur l'Inceste et les Violences Sexuelles faites aux enfants. pic.twitter.com/jTQPvXYIVj — La Grande Librairie (@GrandeLibrairie) September 20, 2023

Des violences qui ont une répercussion sur la santé

Être victime de violences sexuelles entraîner des troubles divers. Plus d’une victime sur 2 développe des troubles alimentaires et près de 4 victimes sur 10 développent des addictions (drogue, médicament, alcool).

Le président de la République recevra le rapport final de la CIIVISE en novembre et les arbitrages seront alors rendus », répond la secrétaire d’État à l’Enfance Charlotte Caubel, tout en « saluant la qualité du travail de la CIIVISE ».

Une pétition est lancée pour le maintien de la commission. Une pétition sur MesOpinions.com

Il est estimé qu’en France, 5,5 millions d’adultes ont été victimes de violences sexuelles dans leur enfance. Vous voulez témoigner au 0 805 802 804 en métropole. Au 0 800 100 811 en outre-mer.