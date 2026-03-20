A la veille du second tour des élections municipales, le 22 mars 2026, la Fédération des Mutuelles de France appelle à une mobilisation contre les listes d’extrême droite. Dans un communiqué, elle met en garde contre le projet du Rassemblement national.

A l’issue du premier tour des élections municipales, et avant le scrutin de dimanche 22 mars, la Fédération des Mutuelles de France (FMF) prend position « pour faire barrage aux listes d’extrême droite au second tour ». Dans un communiqué, l’organisation mutualiste alerte sur le projet du Rassemblement national qui « constitue un danger grave pour l’ensemble de la population ».

Stratégie de normalisation

Les Mutuelles de France insistent sur la stratégie de normalisation du Rassemblement national. « Le RN a su se draper dans un costume de respectabilité, mais cette vitrine ne peut suffire à cacher ses fondamentaux. » Elles rappellent que les orientations profondes du parti restent exactement les mêmes. « Depuis toujours, elle rejette l’égalité, l’indépendance des pouvoirs, les contre-pouvoirs, la démocratie participative et désigne des boucs émissaires pour dresser la société contre elle-même. Elle refuse l’universalité des droits humains et défend ouvertement le droit des plus puissants qui la financent. »

Délétère pour la santé

Les conséquences, comme le rappelle la fédération mutualiste, seraient également délétères pour la santé et la solidarité. « Son projet menace directement, entre autres droits, l’égal accès aux soins quels que soit sa condition, son origine, sa couleur de peau, sa situation, son genre. Or, permettre à chacune et chacun le même droit à la santé, c’est prendre soin de la santé de toutes et tous pour vivre dans une société humaniste, solidaire et de justice sociale. » la FMF met en garde plus largement contre un affaiblissement des mécanismes collectifs. « Nul ne sera épargné par le délitement des outils solidaires construit par des acquis sociaux tout au long du 20e siècle. »

« Chaque voix compte »

A quelques jours du second tour, leur appel est sans ambiguïté. « Dimanche 22 mars, dans chaque commune où l’extrême droite est en position de l’emporter, chaque voix compte. Les Mutuelles de France appellent solennellement les citoyennes et les citoyens à se mobiliser massivement pour empêcher, par les urnes, l’accès de l’extrême droite aux responsabilités municipales. »



