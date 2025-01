Grippe : la campagne de vaccination est prolongée

Devant la virulence de l’épidémie de grippe saisonnière, la campagne de vaccination 2024-2025 qui a démarré le 15 octobre 2024 prendra fin le 28 février 2025 au lieu du 31 janvier prévu initialement. Il est donc encore temps de se faire vacciner.

Trois virus grippaux en circulation

La grippe circule largement dans toutes les régions françaises. Cette année, trois virus grippaux – A(H1N1), A(H3N2) et B/Victoria – coexistent. Le virus A(H1N1) touche les personnes actives mais moins les seniors qui sont davantage concernés par le A(H3N2).

Le virus B/Victoria, quant à lui, touche surtout les enfants. Les 0/5 ans sont la classe d’âge la plus impactée actuellement avec des indicateurs en hausse, d’après les chiffres des autorités sanitaires. Le fait que les enfants continuent à être touchés montre que l’épidémie n’est pas terminée.

Dans ce contexte, les autorités sanitaires ont donc décidé de prolonger la campagne de vaccination conjointe contre la grippe et le Covid-19 jusqu’au 28 février 2025.

Vaccination insuffisante

L’activité dans les hôpitaux s’est intensifiée. Des plans blancs ont été déclenchés dans plusieurs régions. Ce sont surtout des personnes âgées et fragiles (patients chroniques, en obésité…), qui sont hospitalisées. La plupart d’entre elles ne sont pas vaccinées alors qu’elles sont pourtant concernées par la campagne. D’après Santé publique France (SPF), la part des décès avec une mention de grippe (parmi l’ensemble des décès certifiés) continue d’augmenter.

Le virus évoluant chaque année, la vaccination est recommandée chaque hiver pour protéger les personnes âgées et fragiles et éviter les formes graves et donc l’hospitalisation. Il est possible de se faire vacciner également contre le Covid-19 en même temps ou à quelques jours d’intervalle, si vous préférez, chez le médecin, le pharmacien, la sage-femme ou un infirmier.

Se protéger

Des gestes simples sont à adopter afin d’éviter de tomber malade :