Trop de temps d’écran chez les jeunes enfants

Le temps d’écran ne cesse d’augmenter chez les enfants. Et ceci dès le plus jeune âge, selon une étude publiée par Santé publique France.

Les petits de 2 ans passent en moyenne 56 minutes par jour devant un écran. Ce sont les résultats de l’enquête Elfe (Etude longitudinale française depuis l’enfance), menée entre 2013 et 2017 et publiée cette semaine. Elle démontre que le temps total d’écran augmente régulièrement jusqu’à 5 ans et demi.

[Médias📺] Samuel Comblez, interrogé par @ARTEfr sur le temps d’écran des jeunes enfants.🖥️



🗣️”Lorsqu'ils utilisent les écrans, cela se fait toujours aux détriments d’activités beaucoup plus essentielles pour leur développement."



➡️(Re)voir l’émissionhttps://t.co/rC37q0r91U pic.twitter.com/2FBe8Vhne2 — e-Enfance/3018 (@eenfance) April 13, 2023

Écrans dès l’âge de 2 ans

Les enfants âgés de 2 ans passent 56 minutes, par jour devant un écran. Cela augmente régulièrement jusqu’à leurs 5 ans et demi. Ces temps d’écran moyens excèdent les recommandations.

1h20 à 3 ans et demi

1h34 à 5 ans et demi.

Plus de 2 heures par jour devant un écran :

11,2% des enfants de 2 ans en 2013

18,9% des enfants de 3,5 ans en 2015-2016

et 26% des enfants de 5 ans et demi en 2017.

Les recommandations

Le Haut Conseil de la santé publique et l’Académie nationale de médecine préconisent « de ne pas exposer les enfants de moins de 3 ans aux écrans. Si certaines conditions ne sont pas réunies ». C’est-à-dire : la présence d’un adulte, et/ou l’interactivité. Mais peu de parents suivent ces recommandations. On le voit dans les résultats de l’enquête. Et plus les enfants grandissent, moins les parents font attention au temps d’écran quotidien.

Quels écrans ?

La télévision est l’écran principal visionné par les jeunes enfants (86% à 2 ans), puis viennent la tablette, la console, le smartphone et l’ordinateur.

Disparités régionales

Le temps d’écran quotidien pour les enfants de 2 ans est plus faible dans les Pays de la Loire (40 minutes) que dans les Hauts-de-France (1h04).

À 3 ans et demi, les enfants des Hauts-de-France passent 1h24 devant des écrans. Contre 58 minutes pour les Bretons. À 5 ans et demi, le temps d’écran quotidien est de 1h43 pour les enfants des Hauts-de-France. Contre 1,13 pour ceux qui vivent en Auvergne-Rhône Alpes.

Les scientifiques constatent que les temps d’écran sont plus élevés chez les enfants ayant des origines étrangères.

Un faible niveau d’études de la mère est souvent associé à un temps d’écran de l’enfant plus élevé. Les enfants de 2 ans dont la mère a un niveau collège passent 45 minutes par jour de plus devant des écrans que les enfants dont la mère a un niveau d’études supérieur ou égal à un Bac+5. À 5,5 ans, l’écart est de 1h15.