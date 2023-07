Le nombre de cas de cancers est en hausse en France

Le nombre de cas de cancers a doublé depuis les années 1990. En 2023, on en dénombre 433 000, selon une dernière étude de Santé publique France. C’est la première cause de mortalité.

Cancer : pourquoi un doublement des cas ?

Ce doublement des cas depuis 1990 s’explique d’abord par des facteurs démographiques (accroissement et vieillissement de la population), mais aussi par « une augmentation du risque de cancer », explique l’étude. « Les modifications des comportements des populations », comme l’augmentation de la consommation de tabac et d’alcool, une alimentation trop riche et la sédentarité sont des facteurs de risque, notés dans l’étude.

L’amélioration du dépistage et des techniques de diagnostic, via l’imagerie médicale et les biopsies, font aussi que davantage de cancers sont détectés.

Hausse des cas chez les femmes

Depuis 1990, on observe une hausse plus importante des cas de cancer chez les femmes : + 104% chez les femmes, contre 98% chez les hommes. En cause principalement : la consommation de tabac chez les femmes.

Le cancer est la première cause de décès chez l’homme, la deuxième chez la femme (derrière les maladies cardiovasculaires) ». Santé publique France

L’étude remarque que « Chez l’homme les cancers lèvres-bouche-pharynx et du poumon sont en baisse, en revanche ils augmentent sensiblement chez la femme. + 1,6% pour les premiers et surtout 5% par an pour le second, un chiffre très important ».

L’augmentation du nombre de cancers du poumon chez la femme est préoccupant, notent les auteurs de l’étude. « Chez la femme, le taux de mortalité va dépasser celui du cancer du sein dans les trois prochaines années ».

Cancers les plus fréquents

Chez les hommes :

prostate,

poumon,

colon,

rectum.

Chez les femmes :

sein

côlon

rectum

poumon.

Mais, bien que le nombre de cancers augmente plus vite chez les femmes, les hommes demeurent plus atteints par cette pathologie. Ils sont aussi un peu plus âgés lorsqu’un cancer leur est diagnostiqué : 70 ans chez les hommes versus 68 ans pour les femmes.

Note concernant l’étude : les estimations de 2019 à 2023 sont des projections calculées à partir des données recueillies jusqu’en 2018. Les conséquences éventuelles de la pandémie n’ont pas encore été évaluées.