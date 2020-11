Movember, la contraction de « moustache » et de « november », est une campagne de communication pour faire honneur à la santé des messieurs et pour soutenir la lutte contre le cancer de la prostate.

Que pouvons-nous faire pour la santé masculine ? Réponse : se laisser pouser la moustache ! « Movember », la contraction de « moustache » et de « november » est une campagne de communication pour soutenir la lutte contre le cancer de la prostate et des testicules. Les hommes sont invités à arborer de belles bacchantes, comme le font les femmes en portant un ruban rose lors de la campagne contre le cancer du sein. D’ailleurs, elles aussi peuvent imaginer des moustaches fantaisie par solidarité.

Le cancer de la prostate est le plus fréquent chez les hommes. Chaque année, plus de 55 000 nouveaux cas sont diagnostiqués en France. A partir de 60 ans, un homme sur sept pourrait être concerné.

D’où vient « Movember » ?

Le mouvement est né en 2003 à Melbourne (Australie) où un groupe d’amis lance le concept. Ils créent ensuite la Movember Foundation. Depuis, la France a repris le flambeau et se lance dans cette opération de prévention. Comment participer ? Les concurrents, baptisés les Mo Bros, sont invités à se raser de près. Ensuite, ils doivent entretenir leurs poils pendant trente jours. Mais attention, les barbes sont proscrites ! Seule la moustache est à l ‘honneur. Côté style, forme… tout est permis.

Le but est de récolter des fonds pour la recherche, la prévention et surtout de sensibiliser l’entourage. On peut faire un don sur le site. En treize ans, l’association a financé plus de 1 200 projets sur la santé masculine dans le monde entier.

D’ici à 2030, le but de l’association est de réduire de 25 % le nombre de décès prématurés masculins.