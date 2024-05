La voix des militants de Solimut Mutuelle de France

Vingt et un comités d’animation mutualiste répartis sur tout le territoire permettent aux militants de s’investir et d’entreprendre des actions de solidarité.

Si j’ai choisi de m’engager dans un comité d’animation mutualiste, c’est parce que depuis que j’ai déménagé, je peux davan­tage donner de mon temps et de ma personne. Pour moi, l’engage­ment est une notion importante, explique Franck Lacroix, militant en Côte-d’Or. Je participe à des ac­tions comme Octobre rose ou No­vembre bleu. Ces initiatives nous permettent d’informer les gens. »

Les comités d’animation mutualiste (CAM) constituent le bras militant de Solimut Mutuelle de France. Des bénévoles s’y retrouvent afin d’ap­puyer des actions menées par la mu­tuelle ou pour mettre en œuvre des initiatives en fonction des besoins, mais aussi des partenariats locaux.

Présents sur tout le territoire

Vingt et un CAM regroupent en moyenne une dizaine de militants répartis sur tout le territoire. Ils créent des opérations de solidarité et de prévention qui permettent de nouer des liens avec les adhérents. « Dans le cadre de la sensibilisation à la santé mentale liée au vieillissement, les militants ont organisé la projection du film The Father, de Florian Zeller, à Chalon-sur-Saône et au Creusot », illustre Hélène Gaufichon, administratrice de So­limut Mutuelle de France.

Ces CAM sont un joli terrain d’en­gagement pour aborder des sujets nationaux politiques, porter des projets de société. Hélène Gaufichon, administratrice

Les pro­jections, qui ont rassemblé entre 40 et 70 personnes, étaient suivies de débats animés par des infirmières. « Ces CAM sont un joli terrain d’en­gagement pour aborder des sujets nationaux politiques, porter des projets de société et mettre en place des actions qui permettent d’agir », rappelle Hélène Gaufichon.

Dons aux associations

Autre exemple avec le concert autour de l’œuvre de Jean Ferrat organisé par Jean-François Béal, président du CAM 38 (Isère). Cet hommage a attiré près de 500 personnes et rapporté plus de 5 300 euros, qui ont été versés à l’épicerie solidaire Le Panier de Léontine et convertis ensuite en bons d’achat pour les bénéficiaires.

Trio gagnant

« Nous sommes trois CAM, le CAM 06 (Alpes-Maritimes), le CAM hospitaliers 06 et le CAM 83 (Var), qui avons pris l’habitude de travailler ensemble», se réjouit Josiane Escof­fier, présidente du CAM hospitaliers 06. Lors de la fusion des mutuelles, il a été décidé de créer ce CAM spéci­fique « pour continuer à exister dans l’hôpital », ajoute-t-elle.

L’union des trois CAM favorise la mutualisation de réflexions, de moyens et de com­pétence en ingénierie de projets. « Si ce sur quoi on réfléchit sur un département correspond aux problé­matiques du second, on le décline », poursuit Isabelle Lorenzi, présidente du CAM 06.

Récemment, une action sur le contrôle du diabète et de la tension a été menée auprès des jeunes des Alpes-Maritimes. Ce fut l’occasion de présenter un « bullet journal » sur leurs compétences psychosociales et leur santé mentale, qui a aussi été exploité dans le Var. Lors de la Foire de Nice, du 9 au 18 mars, les trois CAM ont tenu un stand commun. « Ces événements sont une manière de renforcer l’image de la mutuelle », souligne, Marie-Christine Giuseppi, présidente du CAM du Var.

Pour plus de renseignements : jemengage@solimut.fr