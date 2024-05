Pesticides : le combat se poursuit

En parallèle des colloques organisés récemment au Sénat à Paris et au Parlement européen de Bruxelles, la campagne Secrets toxiques, à laquelle Mutuelle Entrain participe activement, propose des projections de son documentaire, suivies de rencontres avec des experts.

« Ce film est totalement glaçant. Bien sûr, je connaissais la thématique des pesticides, mais de manière assez superficielle. Ce documentaire m’a permis de comprendre l’ampleur de la toxicité de ces produits et de leur impact sur la santé humaine. » Amélie fait partie des plus jeunes spectateurs de la projection de Secrets toxiques qui s’est tenue en mars à Paris, suivie d’un échange avec le professeur Gilles-Eric Séralini, biologiste.

« Moi, ce que je retiens, c’est que les pesticides ne sont pas testés tels qu’ils sont commercialisés, ajoute Wendy. Leur autorisation sur le marché est faite sur une base qui n’est pas la bonne. » « Cela donne envie de se mobiliser », confie un autre spectateur. L’objectif du mouvement mutualiste, organisateur de cette soirée, est manifestement atteint. Aujourd’hui, plus de 80 associations et mutuelles, dont Mutuelle Entrain, sont engagées dans la campagne Secrets toxiques et participent à ses actions de terrain.

Les décideurs interpellés

« Après les colloques que nous avons organisés au Sénat, le 5 février, et au Parlement européen de Bruxelles, le 11 avril, pour prévenir des dangers des pesticides et de l’amiante, nous avons interpellé officiellement les décideurs européens et français, à l’instar du Premier ministre. Notre objectif est de dénoncer les maladies chroniques causées par ces produits chimiques », précise Olivier Foucaut, membre du conseil d’administration de Mutuelle Entrain, délégué à la prévention et à la promotion de la santé.

Détermination des mutuelles

A l’heure où nous écrivons ces lignes, Gabriel Attal n’a pas réagi aux interpellations de la coalition mutualiste, qui demande notamment un alignement du fonds d’indemnisation des victimes des pesticides (FIVP) sur celui des victimes de l’amiante. Mais le mouvement compte insister. Ensemble, ces mutuelles représentent plus de trois millions de personnes protégées, et donc autant de citoyens. Une tribune signée par cette coalition dans Le Monde, a permis, mi-avril, de rappeler sa détermination.

Poisons identifiés

Les mutualistes se sont aussi rapprochés des associations afin de sensibiliser le grand public. « Avec Secrets toxiques, mais aussi Phyto-Victimes, qui aide les professionnels victimes des pesticides, nous allons construire des évènements à destination de nos adhérents : des projections du documentaire, des débats, des rencontres avec des spécialistes, détaille Olivier Foucaut. La mutualité est pleinement engagée auprès du mouvement social pour agir concrètement contre ces poisons clairement identifiés. »