La vaccination contre le papillomavirus n’atteint pas ses objectifs

Le vaccin contre le papillomavirus (HPV) qui prévient certaines formes de cancers, ne remporte pas le succès escompté. La couverture vaccinale, estimée à 43,6 %, est loin de l’objectif de 60 % fixée par le gouvernement.

La France a une couverture vaccinale contre le papillomavirus, trop faible, comparée à ces voisins européens (Finlande, Hongrie, Norvège, Espagne, Royaume-Uni, Suède). Même si, les autorités sanitaires ont noté une certaine amélioration en 2021.

Environ 4 580 nouveaux cas de cancers causés par le Hpv surviennent chaque année en France chez les femmes, et 1 750 chez les hommes. Ligue contre le cancer

La vaccination HPV n’a pas la côte

Seulement 43,6% des adolescentes de 15 à 18 ans sont vaccinées contre les infections contre le papillomavirus, en France métropolitaine.

La vaccination connaît donc une progression dans cette tranche d’âge. Des données antérieures estimaient la proportion d’adolescentes vaccinées à 29,4 % en 2018. Santé Publique remarque que, malgré cette progression, les objectifs fixés à l’époque du plan cancer 2014-2019 (60%), sont loin d’être atteints.

Des inégalités territoriales et sociales

La petite progression de la vaccination HPV est remarquable surtout en France métropolitaine. Elle reste faible dans les départements d’Outremer :

13,8 % en Guadeloupe,

17,2 % en Martinique,

22,6 % en Guyane,

24,0 % à La Réunion.

En métropole, plus de 13 % des parents d’adolescentes n’ont pas entendu parler de cette vaccination. Et la méconnaissance est encore plus élevée dans les Outremers.

Plus les parents ont des revenus élevés, plus les adolescentes sont vaccinées. Si un parent (ou les deux) est au chômage, la couverture vaccinale est « particulièrement faible ».

Vacciner les filles et les garçons

Accroître la couverture vaccinale contre le papillomavirus pour les filles et les garçons serait une bonne façon faire baisser l’incidence de toutes les maladies liées à ce virus. Tant pour les femmes que pour les hommes.

En Australie, la vaccination des filles est des garçons est en passe d’éradiquer le cancer du col de l’utérus, dans ce pays.

Cancer du col de l’utérus, de la vulve, du vagin mais aussi d’autres types de cancers chez les hommes (anus) et certains qui sont communs aux deux sexes (comme les cancers de la gorge) sont dus aux papillomavirus.