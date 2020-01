Six régions françaises sont touchées par l’épidémie de grippe, selon le Bulletin épidémiologique hebdomadaire (Beh) : Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Ile-de-France, Occitanie, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d’Azur.

La grippe, cette maladie virale très contagieuse sévit de décembre à avril et touche en moyenne 2,5 millions de personnes, chaque année. Elle peut s’accompagner de complication graves voire mortelles pour les plus fragiles.

Se protéger

La vaccination est un moyen efficace de se protéger, surtout pour les personnes fragiles. Le vaccin antigrippal mis au point pour cet hiver protège bien contre les virus en cours. On peut encore se faire vacciner. Et nouveauté, cette année, les pharmaciens peuvent le faire.

Santé publique France recommande de se laver fréquemment les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique, de porter un masque quand on a un syndrome grippal (limiter la diffusion du virus lors de la toux et des éternuements), de se couvrir la bouche et le nez avec le coude ou un mouchoir en cas de toux et d’éternuement, d’utiliser des mouchoirs en papier à usage unique et les jeter et de limiter les contacts avec les personnes malades.