L’épidémie de gastro-entérite bat son plein particulièrement dans le Grand Est, l’Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. Comment s’en prémunir ? Quelques conseils qui peuvent s’avérer précieux.

L’épidémie de gastro-entérite est présente partout en France. Selon le réseau Sentinelles, les consultations en médecine générale ont fortement progressé au cours de la semaine de Noël, avec 289 consultations pour diarrhée aiguë pour 100 000 habitants, contre 177 la semaine précédente. Les régions les plus touchées sont le Grand Est, l’Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine.

Par ailleurs, six régions de France métropolitaine sur treize se trouvent en situation pré-épidémique pour la grippe, contre quatre la semaine précédente, selon Santé publique France. Il s’agit de la Bourgogne-Franche-Comté, de la Bretagne, de l’Ile-de-France, de l’Occitanie, des Pays de la Loire et de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Les conseils pour éviter la gastro

La gastro-entérite aiguë est une inflammation de la muqueuse du tube digestif responsable de diarrhée et fréquemment de douleurs abdominales et vomissements. Elle est le plus souvent virale et alors très contagieuse. Elle peut être aussi bactérienne ou parasitaire.

Règle numéro un : respecter les règles d’hygiène.

Se laver les mains :

– systématiquement après être passé aux toilettes ;

– avant la préparation des repas. Évidemment, les personnes malades s’abstiendront de préparer à manger pour le reste de la famille ;

– avant de passer à table et en sortant de table. Il existe aujourd’hui des savons-gels très efficaces qui s’utilisent sans eau et éliminent un maximum de germes indésirables.

– Ne pas boire et ne pas manger dans le même verre ou la même assiette que quelqu’un d’autre.

Dans la cuisine

Le plan de travail, l’évier, la table doivent être désinfectés très régulièrement. Le frigo : ne rien laisser traîner à l’air libre, fermer toutes les boîtes hermétiquement et vérifier régulièrement les dates de péremption.

Enfin, désinfectez les toilettes très régulièrement, surtout si quelqu’un est malade dans la famille.

Les conseils simples pour les enfants

Chez les jeunes enfants, le principal danger de la diarrhée aiguë est le risque de déshydratation.

– Faire boire à l’enfant une solution de réhydratation orale (Sro, disponible en pharmacie sans ordonnance).

– Lui proposer régulièrement de manger des aliments qu’il apprécie ou poursuivre les tétées en cas d’allaitement.

– Le surveiller jusqu’à la fin de la diarrhée (prendre sa température, surveiller le nombre de selles, de vomissements, de Sro ou d’aliments consommés). Si l’enfant n’est pas comme d’habitude ou si les symptômes persistent, en parler au médecin.

Des vaccins pour les enfants

Pour les jeunes enfants, deux vaccins sont aujourd’hui disponibles sur le marché, qui permettent de se prémunir contre la forme la plus répandue du rotavirus. Ils sont très efficaces : entre 70 % et 90 % de réussite. Ils peuvent être administrés par voie orale, avant l’âge de six mois. Seul souci : ils coûtent très cher et ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale.