La cheffe pâtissière veut « concilier gourmandise et santé »

Sandrine Baumann-Hautin dévoile ses secrets de cheffe pâtissière pour marier gourmandise et santé sans complexe. A l’heure des fêtes, et pour aiguiser nos papilles, on découvre son livre « Pâtisserie santé ».

Peut-on profiter de moments de gourmandise quand on est atteint de maladie chronique ? Oui, répond la Cheffe pâtissière Sandrine Baumann-Hautin. Et, elle sait de quoi elle parle. La maladie, elle connaît. Il y a quelques années, elle a été victime d’un accident vasculaire oculaire.

Sandrine valorise la prévention dont on sait qu’elle est capable de diminuer les risques de cancers et d’accidents cardiovasculaires. Dr Alain Toledano, qui a préfacé son livre.

A la suite de cet événement, elle a repensé son métier et tout misé sur la prévention. Dans la préface du livre, le Dr Alain Toledano précise : « Sandrine valorise la prévention dont on sait qu’elle est capable de diminuer les risques de cancers et d’accidents cardiovasculaires. » La cheffe pâtissière imagine donc des alternatives pour faire plaisir aux malades et à leur entourage.

Adaptées à chaque problématique de santé

Son livre est le fruit de sa réflexion. On y trouve des conseils de nutrition, des alternatives adaptées à chaque problématique de santé (régime sans gluten, diabète, IG bas, cholestérol, dénutrition, nausées…) mais surtout des recettes (45 au total), pour se faire plaisir.

Comme les gaufres carotte et fleur d’oranger, le cake au café ou encore un moelleux au chocolat, passion et citron vert, à teneur réduite en calories, riche en oméga 3 grâce à la purée d’amandes qui l’accompagne, en antioxydant et en magnésium. Des idées de pâtisseries faciles à réaliser et économiques.

Qu’est-ce que la pâtisserie santé ?

Pour Sandrine Baumann-Hautin, nous devons prendre conscience de l’impact de l’alimentation sur notre santé (physique, mentale, sexuelle) et en l’occurrence de la pâtisserie composée essentiellement de sucres, de farines et de matières grasses. C’est la raison pour laquelle, elle propose essentiellement des recettes avec des ingrédients de saison, venant de producteurs locaux ou bio, sans colorant, ni additifs.

Elle collabore avec des professionnels de santé qui l’obligent à changer sa façon de travailler, en choisissant par exemple de ne plus travailler avec certaines matières premières, ou de chercher d’autres techniques professionnelles.

La pâtisserie, c’est la vie, faites-vous plaisir et prenez soin de vous. Sandrine Baumann-Hautin