Cadeaux de Noël : comment leur offrir une seconde vie ?

A peine ouverts, vous pensez déjà à vous en débarrasser… Ne culpabilisez pas, vous êtes loin d’être seuls dans ce cas : selon une étude Ipsos, un Français sur deux concède vouloir revendre ses cadeaux de Noël. Rentrée dans les mœurs, cette pratique peut également s’inscrire dans l’économie circulaire, vertueuse pour l’environnement.

1. Premier réflexe

Au moment où vous recevez le cadeau réprouvé, ne touchez plus à rien ! Conservez-le dans son état d’origine. Ne retirez surtout pas les étiquettes des vêtements, laissez les blisters sur les jeux vidéo, les emballages autour des parfums… Et après avoir pris votre courage à deux mains, demandez le ticket de caisse ou la facture à la personne qui vous l’a offert.

2. Le rendre en magasin ou au site vendeur sur Internet

En boutique, les conditions de reprise sont librement fixées par le vendeur. Ce dernier peut vous proposer un échange, un bon d’achat, un remboursement… ou refuser votre demande. Sur Internet, le délai légal de rétractation permet de renvoyer le cadeau dans les 14 jours suivant son acquisition, et de se faire rembourser.

3. Les sites web spécialisés dans la revente

Vêtements, électroménager, jouets et accessoires de puériculture, il existe une multitude de sites web spécialisés dans la revente de biens de toutes catégories. Vous pourrez même en trouver pour vos places de concerts ou d’événements sportifs, ainsi que pour vos cartes cadeaux. Par ailleurs, de plus en plus de plateformes de troc voient le jour.

4. Soigner le descriptif

Pour revendre au mieux votre objet sur Internet, prenez le temps de rédiger une annonce complète. Décrivez-le précisément en ajoutant une photo de bonne qualité, sur fond neutre. Les décotes par rapport aux prix du neuf sont généralement de 15 % à 20 % minimum.

5. Les dépôts-ventes

De nombreux dépôts-ventes proposent de récupérer vos vêtements, bijoux, chaussures et objets de décoration, par exemple, et de les vendre à votre place. A l’image des friperies, ces enseignes ne reprendront pas forcément tout ce que vous leur apporterez. Pourquoi ne pas envisager de revendre ce qui vous restera sur les bras dans une brocante ?

6. L’économie circulaire

Opter pour une ressourcerie ou une recyclerie permet de valoriser au mieux votre objet au sein de l’économie circulaire. Ces lieux de collecte et de recyclage encouragent en effet les achats de seconde main en affichant des prix bien plus accessibles.

LES DONS AUX ASSOCIATIONS

Emmaüs, la Croix-Rouge, le Secours populaire… Bon nombre de structures associatives récupèrent les vêtements, jouets, mobiliers, objets de décoration, vaisselle, et autres biens que vous pourrez leur confier afin qu’elles les redistribuent aux plus modestes, ou qu’elles les revendent dans leurs boutiques solidaires.