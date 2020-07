L’été est la saison où l’on enregistre le plus d’infections sexuellement transmissibles (Ist). Chez les jeunes, mais également chez les seniors. En vacances, la prévention reste de mise.

SE PROTÉGER À TOUT ÂGE

Le préservatif (masculin ou féminin) est le seul moyen de s’en protéger. Et ce à tous les âges. Les dépistages réguliers, surtout si on a une sexualité à risque, avec plusieurs partenaires, ou si l’on vient d’en après une relation longue, sont indispensables pour

diagnostiquer et traiter. Des centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic, reçoivent et testent anonymement. Il existe aussi les autotests et le test rapide d’orientation diagnostique (Trod), pour le Vih et le Vhc (résultats en trente minutes). On les trouve en pharmacie ou dans les laboratoires, mais ils ne sont pas remboursés.

Certains vaccins peuvent protéger contre les Ist : hépatite B et, pour les jeunes filles, papillomavirus. Renseignez-vous auprès de votre médecin.

CHLAMYDIA, HERPÈS GÉNITAL…

Les infections sexuellement transmissibles (Ist)

sont dues à des bactéries, des virus ainsi que des parasites, transmis par voie sexuelle. Les plus fréquentes sont la chlamydiose (surtout chez les femmes), la gonorrhée (surtout chez les hommes), l’hépatite B, l’herpès génital, le papillomavirus humain (Vph) et le Vih.

QUELS SONT LES SIGNES D’UNE IST ?

Pertes blanches, douleurs abdominales, inflammation, démangeaisons des parties génitales, fièvre, fatigue… sont les premiers signes d’une infection.

Quand on présente ces symptômes, il faut consulter le plus rapidement possible ou faire un test. Des traitements existent pour la plupart des Ist. Plus l’infection est prise

à temps, moins elle a de conséquences sur la santé. La contamination par Vih (qui est une Ist) ne provoque aucun symptôme immédiat. Après un rapport non protégé, il faut rapidement faire un test de dépistage.

Pour connaître le centre de dépistage le plus proche : 0 800 840 800 (appel confidentiel, anonyme et gratuit). Les centres de planication et d’éducation familiale (Cpef) : urlz.fr/b4ku

À NOTER :

Comme pour toutes les infections, il convient de continuer le traitement jusqu’à

la fin, même si les symptômes disparaissent. Le préservatif reste indispensable !