Selon l’Ifop, un Français sur cinq a été victime d’un piratage informatique en 2022. De plus en plus fréquentes, ces attaques de cybersécurité entraînent un réel sentiment d’insécurité. En adoptant les bons réflexes numériques, il est toutefois possible de se préserver des hackers.

1. Prenez garde à vos informations personnelles

Numéros de Sécurité sociale, de téléphone, de carte bancaire… Vos données privées sont la cible privilégiée des hackers. Ne communiquez jamais ces informations par mail ou par texto, à moins d’être sûr de la fiabilité de votre interlocuteur (organisme d’Etat, entreprise authentifiée…). Votre identité doit également être préservée. Prenez bien garde à masquer votre nom, votre prénom et toutes vos données personnelles sur les réseaux sociaux.

2. Sachez gérer vos mots de passe

Imaginez un mot de passe original, à plusieurs caractères, avec des chiffres et des signes de ponctuation, qui soit différent pour chaque site et application que vous utilisez au quotidien. Cet effort est nécessaire : il garantit la sécurisation de vos données, même s’il apparaît fastidieux voire impossible. Surtout lorsque le recours aux antisèches, inscrites sur votre téléphone ou dans vos mails, est absolument contre-indiqué… Pour vous aider à générer de nouvelles combinaisons puis à les sauvegarder efficacement, n’hésitez pas à vous servir des gestionnaires de mots de passe sécurisés. Le site gouvernemental cybermalveillance.gouv.fr recommande notamment le logiciel certifié KeePass.

