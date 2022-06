Covid-19 : l’épidémie repart en France et en Europe

En cet été 2022 et à l’approche des vacances, les Français ne pensent plus à l’épidémie de Covid-19. Pourtant, le nombre de cas repart à la hausse. En cause, les nouveaux sous-variants d’Omicron BA4 et BA5 qui sont très contagieux.

En une semaine, le nombre de nouveaux cas a bondi de près de 50 %, avec 45 700 nouvelles infections par jour sur la période du 12 au 18 juin (elles étaient 365 000 au plus fort de l’épidémie à la mi-janvier), indique Santé publique France (SPF). Ces chiffres sont valables dans toutes les régions métropolitaines et pour presque toutes les classes d’âges. Une personne infectée en contamine en moyenne 1,39 autre.

La hausse de la contamination se fait sentir aussi dans toute l’Europe. Santé publique France

Revenir aux gestes barrière ?

Certains experts préconisent de revenir au port du masque surtout dans les transports. Au moins pour les plus de 60 ans et les personnes fragiles. D’autre part, le ministère de la Santé rappelle que ces dernières peuvent faire leur seconde dose de rappel (leur quatrième injection).

Car, la campagne de vaccination, pour le deuxième rappel, reste « très insuffisant », alerte le ministère. Seulement un quart des personnes éligibles l’ont reçu.

Cette vaccination est ouverte à toutes les personnes immunodéprimées dès 12 ans, trois mois après le premier rappel. Pour les personnes de 60 à 79 ans, le rappel est préconisé à partir de 6 mois après la dernière injection. Et pour les personnes âgées de 80 ans et plus, les résidents en Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et en Unité de soins de longue durée (USLD), le rappel est conseillé trois mois après la troisième dose.

Les résidents en Ehpad doivent se faire vacciner le plus vite possible pour passer l’été et l’automne sereinement.





Ministère de la Santé

Quant au nombre des hospitalisations en soins critiques, il augmente légèrement. D’après les experts, le virus ne serait pas saisonnier pour l’instant. Et l’épidémie est loin d’être terminée même si pour l’heure, il n’y a pas lieu de s’inquiéter.