Apprendre à nager : un programme gratuit pour les enfants

L’année dernière en France, plus de 1100 noyades ont été comptabilisées. Elles sont la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans. Il est important d’apprendre à nager dès le plus jeune âge.

Encore trop peu d’enfants ne savent pas nager. Pourtant, des programmes gratuits sont disponibles. Oui, il est possible d’apprendre en dehors de l’école.

« J’apprends à nager » et « Aisance Aquatique »

La Fédération française de natation en lien avec le ministère des Sports proposent deux programmes gratuits pour aider les enfants à se sentir comme un poisson dans l’eau.

Ils sont à destination des 4/12 ans ne sachant pas nager. Mais également des adultes de plus de 45 ans. Ils s’adressent aussi aux populations les plus fragiles résidant sur les territoires qui ne disposent pas de piscine. Avec comme objectif : se familiariser avec la natation en toute sécurité. A la fin du programme, les participants ont droit à un diplôme.

Bonne idée : une piscine itinérante, pour ceux qui n’en n’ont pas à côté de chez eux

🏊 Une piscine itinérante pour les écoliers, dans les communes privées de piscine municipale. Elle a fait escale à Recologne dans le Doubs, le temps pour les enfants d’apprendre à nager. #IlsOntLaSolution #PiscineMobile #PiscineItinérante #Ecoliers #Natation @F3FrancheComte pic.twitter.com/UJbznRt9iX — France 3 Régions (@F3Regions) June 20, 2022

Profiter de l’eau en toute sécurité

En ce début d’été et à l’approche des vacances, quelques règles sont à respecter pour profiter des bienfaits de l’eau :

Apprenez à nager, nous sommes tous concernés : jeunes enfants comme seniors

Baignez-vous toujours avez vos enfants

Choisissez les zones de baignade surveillées

Respectez les interdictions de baignade

Tenez compte de votre état de forme

Ne consommez pas d’alcool avant et pendant la baignade

En piscine, surveillez vos enfants de près et en permanence

Aucun dispositif de sécurité ne remplace votre vigilance

Baignez-vous en même temps que vos enfants ou désignez un seul adulte responsable de la surveillance

Ne faites pas autre chose lorsque votre enfant se baigne

Ne restez pas le regard fixé sur votre téléphone ou votre tablette

Ne vous absentez pas, même quelques instants

Soyez particulièrement vigilants lors des baignades dans des piscines « hors-sol » (non enterrées) qui ne disposent pas de dispositif de sécurité

En mer, pas d’imprudences

Nagez dans les zones de baignade surveillées

Nagez accompagné ou en signalant votre lieu de baignade

Nagez avec une bouée de nage en eau libre

Evitez la pleine mer et nager le long du rivage

Attention, la couleur des drapeaux sur les plages change cet été, voici comment vous y retrouver, sur le site du ministère des Sports.