Covid : 1 patient hospitalisé sur 4 est rétabli après un an

Le Covid-19 laisse des traces longtemps surtout chez les patients hospitalisés. En effet, un sur quatre seulement s’est totalement rétabli un an après sa sortie, d’après une étude britannique.

L’étude publiée dans « The Lancet Respiratory Medicine », démontre que les patients ayant subi un séjour à l’hôpital pour Covid-19 se remettent lentement.

Surtout, si on est une femme obèse ou si le malade a été placé sous ventilation mécanique pendant l’hospitalisation.

Un an voire plus

Les chercheurs ont évalué le rétablissement en mesurant différents résultats d’examens des patients cinq mois et un an après leur sortie de l’hôpital. Ils ont notamment prélevé des échantillons de sang des participants lors de la visite de cinq mois pour analyser la présence de diverses protéines inflammatoires. Ils ont également recueilli leur témoignage. Les scientifiques ont mis en place des évaluations de la performance physique et de la fonction des organes. Plus de 2 320 patients ont été examinés cinq mois après leur sortie et 33 % d’entre eux l’ont été un an après.

Résultat ? La proportion d’adultes ayant totalement récupéré n’a pas beaucoup changé entre cinq mois et un an après leur sortie de l’hôpital : elle s’établit à 25,5 % pour les patients examinés cinq mois après et à 28,9 % pour ceux l’ayant encore été un an après.

Femmes obèses

Le fait d’être une femme, d’être obèse et d’avoir été sous ventilation à l’hôpital sont associés à des risques supplémentaires d’avoir des problèmes de santé persistants plus graves, après la sortie de l’hôpital. Et, ceci jusqu’à un an après.

L’étude se poursuit pour confirmer ou non ces résultats.