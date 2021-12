Depuis, le 14 décembre, les enfants de 5 à 11 ans à risque de formes graves du Covid ou vivant dans l’entourage d’une personne immuno-déprimée sont éligibles à la vaccination.

Ils recevront, le vaccin Pfizer sous forme pédiatrique, 3 fois moins concentré, que celui des adultes. Fin décembre, 2 millions de doses seront disponibles, 1 millions de plus dès janvier.

La forme pédiatrique du vaccin Pfizer a été autorisée par l’Agence européenne du médicament (EMA), le 25 novembre et le 6 décembre, par la Haute Autorité de santé (has). Haute autorité de santé (HAS).

#Communiqué | #COVID19 À la suite de l’extension d’indication du vaccin Comirnaty® de Pfizer pour les enfants âgés de 5 à 11 ans, la HAS se prononce en faveur de la vaccination des enfants fragiles.

— Haute Autorité de santé (@HAS_sante) November 30, 2021

Vacciner les enfants fragiles

400 000 enfants sont éligibles à la vaccination. Il s’agit de ceux qui souffrent de cardiopathies congénitales non corrigées, d’asthme, de diabète, de maladies hépatiques chroniques, ou encore qui sont porteur de la Trisomie 21. Médecins et infirmières sont autorisés à administrer la dose, et le ministère de la Santé « réfléchit à d’autres options ».

La vaccination des enfants les + fragiles débutera le 14 décembre dès réception des 1ères doses pédiatriques de vaccin.

— Olivier Véran (@olivierveran) December 6, 2021

L’éligibilité de l’enfant à la vaccination sera vérifiée lors de l’entretien pré-vaccinal, directement sur le lieu de vaccination, en présence d’au moins un parent (un formulaire d’autorisation parentale signé par au moins l’un des deux parents doit être remis au personnel du lieu de vaccination avant de procéder à la vaccination).

Idem pour les enfants résidant dans des établissements de santé et services spécialisés (CHU, CH, hôpitaux pédiatriques, établissements spécialisés…)

Schéma vaccinal

Pour les 5 -11 ans à risque de formes graves, le schéma de vaccination complet est de 2 doses de vaccins à 3 semaines d’intervalle. Sauf, si l’enfant a été en contact avec le Covid, dans ce cas, il ne bénéficiera que d’une seule dose.

Pour ce faire, il est recommandé de réaliser un test rapide d’orientation diagnostique sérologique avant chaque vaccination. Sauf pour les enfants sévèrement immunodéprimés (2 doses nécessaires, voire 3) et dans les zones ou la dengue circule.

Les enfants, vecteur de l’épidémie

D’après l’étude de l’Institut Pasteur, les adultes voient leur risque d’être contaminé, bondir quand ils ont des enfants à la maison : + 30% pour les collégiens, +90% pour les enfants de moins de trois ans. En effet, les enfants sont considérés comme principal vecteur de l’épidémie.

Le risque d’être contaminé, chez les enfants est trois fois plus élevé que dans la population adulte. Organisation mondiale de la santé.





On voit donc qu’en France, le Gouvernement avance lentement en ouvrant la vaccination d’abord aux enfants les plus fragiles. L’Espagne, le pays européen, le mieux vacciné l’a ouvert à tous les enfants le 15 décembre. Dans la foulée, l’Italie, Chypre, le Portugal, la Pologne suivront le pas.