Don d’organes : mobilisation fragilisée après la crise sanitaire

En ce jour du don d’organes et de tissus, l’agence de biomédecine appelle à une mobilisation plus que jamais nécessaire après la crise sanitaire.

Le 22 juin, Journée nationale de réflexion sur le don d’organes et la greffe, l’Agence de biomédecine lance un message pour que chaque patient ait toutes les chances de bénéficier de la greffe dont il a besoin.

C’est ensemble, avec et pour les patients, que nous devons nous mobiliser pour renforcer la greffe en France Emmanuelle Cortot-Boucher, directrice générale de l’Agence de la biomédecine.

Une activité maintenue mais fragilisée par la crise sanitaire



En 2019, l’activité du prélèvement et de la greffe avait connu une hausse encourageante de 1,6 % comparé à 2018, avec 5 897 greffes. En 2020, avec les restrictions imposées par le Covid-19 et malgré l’engagement sans relâche des professionnels de santé, l’activité a connu une baisse de – 25%, avec 4 417 greffes réalisées.

Mais en mars 2021, grâce à la forte mobilisation des professionnels de santé avec 5 276 greffes réalisées, soit une augmentation de 19,3% par rapport à l’année précédente.

En 2022, malheureusement l’activité promet d’être moins bonne. Car, « de plus en plus de familles s’opposent au prélèvement d’organes de leur proche décédé, notamment dans les régions qui concentrent les inégalités sociales et qui ont payé un lourd tribut pendant la crise Covid », peut-on lire dans le journal Le Parisien. Et, le taux d’opposition au don d’organe repart à la hausse. Particulièrement en Île-de-France (46,3%), dans l’Est (43,3% en Lorraine), et le sud-est (40,2% en Paca), « des régions qui ont payé un lourd tribut pendant la pandémie », observe Le Parisien.

27 000 personnes sont en attente de greffe, aujourd’hui. Agence de biomédecine.

Don d’organes : priorité nationale

Le prélèvement et la greffe d’organes et de tissus constituent, en vertu d’une disposition législative expresse du code de santé publique, une « priorité nationale ». Le quatrième plan ministériel pour le prélèvement et la greffe d’organes et de tissus, construit en partenariat avec toutes les parties prenantes (partenaires institutionnels, sociétés savantes, associations de patients et professionnels de santé), « prévoit des moyens inédits au bénéfice de la filière. Un financement supplémentaire de 210 millions d’euros est prévu sur 5 ans, ce qui portera à 2 milliards d’euros l’effort de la nation au bénéfice des activités de prélèvement et de greffe d’organes et de tissus sur la durée du plan », explique l’Agence de biomédecine.

Tout savoir sur le don d’organe

Il n’y a pas de limite d’âge pour donner ses organes, ni pour en recevoir.

Le prélèvement des organes et des tissus est un acte chirurgical effectué avec le même soin que ceux pratiqués sur une personne en vie.

Depuis 1976, la loi française prévoit que nous sommes tous des donneurs d’organes à notre mort, sauf si nous avons exprimé de notre vivant notre refus de donner (soit en s’inscrivant sur le registre national des refus, soit en informant ses proches).

La carte du donneur n’existe plus.



