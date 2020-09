Le virus du coronavirus continue de circuler en France. Plus de 14 000 nouveaux cas ont été comptabilisés en 24 heures. Depuis le début de l’épidémie, au moins 31 700 personnes sont mortes de l’infection à la Covid-19.

Le nombre de nouveaux cas en France, s’élève à 14 412 ces dernières 24 heures. Durant les sept derniers jours, 4 102 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées, dont 763 cas graves en réanimation. De nouvelles mesures de restrictions ont été prises : fermeture des bars et restaurants à 22 heures à partir de lundi 28 septembre en Guadeloupe (placée en alerte maximale) et dans plusieurs métropoles : Paris (et la petite couronne), Marseille, Lyon, Rennes, Lille, Montpellier, Bordeaux, Grenoble, Rouen, Saint-Etienne, Toulouse et Nice, et la fermeture des salles de sport pour une quinzaine de jours.

D’après une récente étude américaine, les contaminations seraient 2,5 fois plus élevées dans les restaurants et 4 fois plus dans les bars.

Le virus circule fortement chez les personnes âgées

D’après les experts, nous sommes bien dans une seconde vague de l’épidémie même si celle-ci n’est pas aussi forte qu’en avril dernier. Le virus circule beaucoup en France chez les jeunes et poursuit son augmentation surtout chez les personnes de 65 ans et plus. « La plus grande vigilance doit être maintenue auprès des personnes âgées compte tenu de la fragilité de cette population dans laquelle survient le plus grand nombre de décès dus au SARS-CoV-2 », indique Santé publique France.

Les départements où les personnes âgées sont les plus touchées sont : la Guadeloupe, le Rhône, la Lozère, les Bouches-du-Rhône, la Loire et la Seine-Saint-Denis. La situation est préoccupante dans les Bouches-du-Rhône, le Rhône et en Gironde.